Da Street Fighter 6 a Suicide Squad: tutti gli annunci dello State of Play di febbraio

Il principale protagonista è stato Suicide Squad: Kill the Justice League , il prossimo gioco dagli autori di Batman: Arkham in uscita a maggio.

Nel corso di 45 minuti, Sony ha offerto uno sguardo ad alcuni progetti che impreziosiranno la line-up di PS VR2 nei prossimi mesi, oltre a focalizzarsi su alcuni dei titoli che usciranno su PlayStation 4 e PS5 entro la fine dell'estate.

Sono cinque i nuovi giochi VR presentati dalla casa nipponica: il primo è stato The Foglands, uno sparatutto in prima persona che ci vedrà combattere contro scheletri, ragni e altre creature spaventose, che insieme alla versione VR di Green Hell promette di offrire pane per i propri denti agli amanti delle esperienze ad alto impatto. C'è stato spazio per Synapse, uno shooter in cui controllare gli oggetti tramite la telecinesi, e Foundation, nuova avventura basata sui romanzi di fantascienza di Isaac Asimov in cui sarà cruciale la furtività.

Before Your Eyes porterà i giocatori in un aldilà interattivo in cui ogni battito di ciglia farà avanzare il tempo, mentre Humanity (il nuovo gioco dagli autori di Tetris Effect) ci metterà nei panni di uno spirito guida dalle sembianze di uno shiba, chiamato a districarsi tra centinaia e centinaia di sagome umanoidi che richiamano il concept di Lemmings. Il gioco sarà disponibile dal mese di maggio su PS4 e PlayStation 5, con supporto ai due headset PlayStation VR e PS VR2.

Nel corso dell'evento, Sony ha finalmente annunciato la data del colorato gioco open-world Tchia, in arrivo a marzo su PlayStation 4 e PS5 (con gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium che potranno scaricarlo gratuitamente), e dell'avventura musicale Goodbye Volcano High, in arrivo il 15 giugno su entrambe le console dell'azienda di Tokyo, prima di offrire un nuovo sguardo a Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connection, il gioco che celebrerà i vent'anni di Naruto raccogliendo la serie Ultimate Ninja Storm in un'unica avventura.

Tra un assaggio di Wayfinder (il nuovo progetto di Digital Extremes, già autori di Warframe) e il trailer di lancio dell'attesa espansione di Destiny 2 intitolata L'Eclissi, Sony ha offerto a Capcom l'opportunità di mostrare nuovi video dedicati ai suoi titoli imminenti: Street Fighter 6 e Resident Evil 4 Remake. Nel primo caso è stata confermata la presenza dei lottatori Zangief, Lily e Cammy, mentre nel secondo è stata mostrata la modalità Mercenari e l'imminente debutto di una versione dimostrativa.

Il nuovo trailer di Baldur's Gate 3 ha confermato che l'atteso gioco di ruolo di Larian Studios arriverà non soltanto su PC il prossimo 31 agosto, ma anche in versione PS5 con tutte le classi, le meccaniche di combattimento e le modalità multiplayer previste per l'edizione computer. L'evento si è infine concluso con un lungo sguardo a Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo progetto dell'Arkhamverse di Rocksteady Studios che sarà ambientato cinque anno dopo gli eventi di Batman: Arkham Knight.

Si tratta di un gioco d'azione live-service da vivere in single-player o in cooperativa con altri tre giocatori, in cui sarà possibile controllare Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark per salvare la città di Metropolis da una Justice League corrotta da Brainiac. I video condivisi dalla software house londinese hanno mostrato le meccaniche di gioco, gli elementi di progressione, la modalità cooperativa e un assaggio della storia, con personaggi come Wonder Woman e Lex Luthor in aggiunta ai già noti Superman, Flash e Batman.

Il gioco sarà supportato a lungo dallo studio britannico, con nuove missioni, contenuti estetici per personalizzare i personaggi e persino nuovi antieroi da utilizzare per affrontare la minaccia della Lega della Giustizia optando per stili di gioco differenti. L'occasione è stata utile per confermare che, dopo otto anni dal lancio di Arkham Knight, il nuovo progetto del team non subirà ulteriori ritardi: l'appuntamento è fissato al 26 maggio su PC, PlayStation e Xbox.