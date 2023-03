Starfield, ci siamo: il nuovo gioco di ruolo di Bethesda uscirà a settembre

L'atteso videogame dagli autori di Fallout e The Elder Scrolls debutterà tra pochi mesi su PC e Xbox, ma i fan potranno scoprirlo tra qualche settimana grazie a un evento in streaming

C'è grande attesa nei confronti di Starfield, il primo franchise inedito realizzato da Bethesda Softworks in oltre 25 anni: atteso originariamente per l'11 novembre dello scorso anno e rinviato per garantire agli sviluppatori il tempo necessario a rifinire al meglio l'esperienza di gioco, il lancio del progetto è stato finalmente confermato dallo studio.

Con un video che svela ulteriori dettagli e si affida alle parole del director Todd Howard per rassicurare i fan di Bethesda sull'avanzamento dei lavori, la software house ha confermato che Starfield debutterà su PC, Xbox e Game Pass tra meno di sei mesi, e sarà protagonista di un ricco showcase digitale opportunamente ribattezzato Starfield Direct.

Atteso per domenica 11 giugno, l'evento sarà trasmesso in streaming e permetterà a tutti coloro fossero interessati all'epopea fantascientifica di scoprire maggiori dettagli sulla storia, sulle meccaniche di gioco e sulla varietà delle ambientazioni esplorabili. Non è da escludere che l'evento possa rappresentare una piccola "costola" di una conferenza estesa organizzata da Microsoft e Bethesda come parte dell'E3 2023, che si terrà proprio nel mese di giugno per presentare i prossimi giochi in uscita su PC e Xbox nel 2023 (e oltre).