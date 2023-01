Da Redfall al nuovo Hi-Fi Rush: tutte le novità svelate da Xbox all'evento Developer Direct

Buona la prima per il format inedito proposto dalla casa di Redmond, che si è focalizzato sulle novità in arrivo su PC, Xbox e Game Pass nelle prossime settimane

Non sono mancate le sorprese come Hi-Fi Rush, il nuovo gioco dagli autori di The Evil Within lanciato senza preavviso su Xbox Game Pass .

In meno di un'ora, la casa di Redmond ha saputo alternare approfondimenti, video di gameplay e interventi da parte dei team first-party, aggiornando la community circa i progressi compiuti dagli sviluppatori per le esclusive in uscita quest'anno su Xbox.

Riflettori puntati su Redfall, lo sparatutto cooperativo sviluppato da Arkane Austin sotto l'egida di Bethesda: il nuovo progetto dai creatori di Prey sarà disponibile dal 2 maggio e darà ai giocatori la possibilità di controllare quattro cacciatori di vampiri, pronti a liberare l'isola di Redfall grazie a un'evoluzione del concetto di "immersive sim" a cui la software house ci ha abituato nel corso degli anni. Il video di gameplay ha mostrato i poteri dei protagonisti e le possibilità di unire le forze per dar vita a strategie più avanzate.

Se il progetto di Arkane è certamente uno dei titoli Xbox più attesi del primo semestre, non bisogna sottovalutare Minecraft Legends, il nuovo gioco d'azione dalle tinte strategiche in lavorazione presso gli studi Mojang: il nuovo progetto ambientato nell'universo di Minecraft arriverà il 18 aprile e includerà non soltanto una campagna single-player, ma persino una modalità multiplayer che sfrutterà lo stesso sistema di creazione procedurale degli scenari.

Tra i grandi protagonisti della serata di Microsoft e Bethesda c'è stato anche Forza Motorsport, il simulatore di guida di Turn10 Studios che tornerà quest'anno con una nuova formula ancora più realistica e la solita, grande attenzione ai dettagli.

Sebbene non sia stata ancora svelata una data di lancio (l'uscita resta fissata al 2023), la software house ha offerto agli appassionati di racing game un nuovo sguardo ad alcune delle venti location incluse nel gioco finale (cinque delle quali mai viste prima) e delle oltre 500 vetture, confermando che sarà possibile gareggiare in risoluzione Ultra-HD 4K e frame-rate a 60 fotogrammi per secondo con Ray Tracing attivo.

Evento importante anche per gli appassionati di The Elder Scrolls Online, il gioco di massa ambientato nell'universo creato da ZeniMax Online e Bethesda che il prossimo 30 giugno continuerà a espandersi.

Oltre a svelare la prossima espansione Ombra su Morrowind e una classe inedita, lo studio ha confermato che i giocatori potranno accedere ai venti capitoli e DLC precedenti in veste gratuita per avventurarsi nell'universo di The Elder Scrolls Online, da soli o in compagnia degli amici.

La novità più sorprendente, però, riguarda Hi-Fi Rush, il nuovo videogioco di Tango Gameworks: lo studio fondato da Shinji Mikami, il papà di Resident Evil, si allontana nettamente dai precedenti lavori della casa giapponese (che negli ultimi anni ha lavorato a produzioni horror come The Evil Within e giochi d'azione dall'aura sovrannaturale come GhostWire: Tokyo), proponendo un mix tra rhythm game e azione che affianca una colonna sonora coinvolgente a una direzione artistica colorata e brillante.

Il gioco è stato lanciato a sorpresa sul catalogo di Xbox Game Pass subito dopo l'evento, permettendo a tutti gli abbonati al servizio di lanciarsi immediatamente nel vivo dell'azione: un approccio, quello di Microsoft, che potrebbe rappresentare uno dei leitmotiv di questo 2023, con la casa di Redmond che può certamente permettersi il lusso di tenere avvolti nel mistero alcuni dei giochi in lavorazione presso i suoi studi first-party e lanciarli senza troppo preavviso per sorprendere i suoi fan.

Nel frattempo, mentre si attendono dettagli sul prossimo Developer Direct dedicato all'attesissimo Starfield, l'azienda statunitense ha confermato che nel mese di giugno tornerà con uno show in presenza dedicato al mondo Xbox.

L'evento, che si svolgerà a Los Angeles, potrebbe essere slegato dal contesto dell'E3 2023 ed essere proposto a ridosso della fiera dei videogiochi californiana per presentare le novità più importanti in arrivo sull'ecosistema di Microsoft Gaming nella seconda metà dell'anno.