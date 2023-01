Microsoft annuncia Developer Direct, l'evento per presentare i prossimi videogiochi Xbox

Nelle scorse ore, la casa di Redmond ha finalmente confermato l'esistenza di Developer Direct , un nuovo format sulla falsariga dei brevi eventi indetti in passato da Nintendo e Sony, che permetterà alla società di svelare le sue produzioni più importanti in uno spazio dedicato.

Il primo appuntamento, previsto per la fine di questo mese, si concentrerà principalmente su quattro titoli realizzati dai team della scuderia Xbox Game Studios e previsti nel corso della primavera su PC, Xbox e ovviamente il servizio Game Pass.

Atteso per la sera del 25 gennaio, il primo Developer Direct vedrà infatti nuovi contenuti dedicati a Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall e The Elder Scrolls Online: non ci saranno presentatori né ospiti speciali, ma solo approfondimenti dedicati in compagnia dei rispettivi team di sviluppo, che forniranno indicazioni preziose sull’avanzamento dei lavori.

Gli autori di The Elder Scrolls Online sveleranno la nuova espansione del gioco di massa, che uscirà anche su console PlayStation, mentre gli altri studi promettono tante sequenze inedite di gameplay e, verosimilmente, la conferma delle date di lancio dei giochi più attesi, come lo sparatutto cooperativo di Arkane Austin e il nuovo videogioco di ruolo fantasy basato sul mondo a mattoncini creato da Mojang.

Non è esclusa la presenza di altri titoli minori realizzati dagli studi first-party Xbox, ma una cosa è certa: non ci sarà Starfield. Vista l'importanza del nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studios, Microsoft preferisce dedicare un evento completamente a quello che, comprensibilmente, è reputato il gioco più atteso del 2023 per il mondo Xbox.

Non sappiamo quando si terrà la presentazione dedicata al nuovo progetto dagli autori di The Elder Scrolls e Fallout, ma possiamo attenderci maggiori novità entro due o tre mesi.