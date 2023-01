Starfield, Suicide Squad e il sequel di Zelda: ecco i videogiochi più attesi del 2023

Il 2023 non sarà da meno e si prospetta come uno degli anni più scoppiettanti in assoluto, grazie a una mole di videogame davvero eccezionale.

Elden Ring e God of War: Ragnarok , grandi produzioni nostrane come Mario + Rabbids: Sparks of Hope e piccole sorprese come Vampire Survivors , anche in questo caso opera tutta italiana che sta spopolando su PC, console e mobile.

Tgcom24 e Mastergame hanno selezionato i progetti più importanti che esordiranno su PC, console (PlayStation, Xbox e Nintendo Switch) e dispositivi mobile per vivere nuove ed emozionanti storie in mondi fantastici.

Il mese di gennaio vedrà il ritorno degli orrori di Dead Space, protagonista di un remake realizzato da EA Motive (lo stesso studio che sta lavorando al videogame di Iron Man) per PC e console di ultima generazione: l'ingegnere Isaac Clarke dovrà esplorare nuovamente i corridoi dell'astronave USG Ishimura e sopravvivere come può alla minaccia dei necromorfi, contando su un nuovo comparto audiovisivo che renderà l'esperienza ancora più coinvolgente e spaventosa. Uscirà il 27 gennaio.

Qualche settimana più tardi sarà il turno di Hogwarts Legacy, il nuovo gioco di ruolo ambientato nell'universo di Harry Potter che permetterà ai giocatori a vestire i panni di uno studente nella Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, scegliendo la propria Casa, imparando nuovi incantesimi ed esplorando un mondo esteso in cui goblin, troll e altre creature sono all'ordine del giorno.

Il progetto di Avalanche uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 10 febbraio, con le versioni per PS4 e Xbox One previste per il 4 aprile e quella per Switch in arrivo il 25 luglio.

A marzo sarà il turno di due pezzi grossi come Star Wars Jedi: Survivor e Resident Evil 4 Remake: il primo vedrà il protagonista Cal Kestis, abbracciare il ruolo di Jedi e cercare di sopravvivere alle forze dei Sith in una nuova avventura a spasso per la galassia lontana lontana, con poteri e abilità inedite, vecchie conoscenze, nuovi nemici e altre sorprese che i ragazzi di Respawn hanno in serbo per gli amanti di Guerre Stellari.

Il secondo, invece, ci permetterà di rivivere l'avventura di Leon S. Kennedy con una serie di novità votate a rendere l'esperienza di gioco più adatta anche a un pubblico moderno. L'uscita dei due giochi è fissata rispettivamente al 17 e 24 marzo.

Toccherà attendere qualche settimana per le prossime hit imperdibili: da un lato ci sarà The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom (12 maggio), sequel di Breath of the Wild in esclusiva su Switch che racconterà un nuovo atto della storia di Link e Zelda, portandoci a esplorare una nuova città che si erge sui cieli di Hyrule.

Dall'altro spicca Suicide Squad: Kill the Justice League (26 maggio), nuovo progetto dagli autori di Batman: Arkham che ci metterà "dalla parte dei cattivi", offrendo a quattro giocatori la possibilità di controllare Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn e King Shark in una missione suicida per fermare la Justice League.

Prima dell'estate ci sarà spazio per altre due produzioni da non perdere: gli amanti dei picchiaduro troveranno pane per i loro denti con Street Fighter 6, nuovo capitolo della popolare saga creata da Capcom che proporrà una valanga di novità e nuovi personaggi il 2 giugno, solo su PC, PlayStation 4, PS5 e Xbox Series X/S.

Per chi vive di giochi di ruolo d'azione, il 6 giugno toccherà all'attesissimo Diablo IV: il nuovo episodio della serie sviluppata da Blizzard ci porterà in un nuovo scenario open-world che i giocatori dovranno esplorare per affrontare le forze della perfida Lilith.

L'estate 2023 comincerà alla grande con Final Fantasy XVI, una delle esclusive (temporali) più importanti dell'anno per PlayStation: il gioco di ruolo di Square-Enix uscirà sei mesi prima su PS5 per permettere ai fan della saga di scoprire Valisthea, una terra fantastica situata nell'Europa medievale che sarà realizzata sotto forma di aree più estese (à la Leggende Pokémon: Arceus) anziché come un vero e proprio "mondo aperto" e proporrà un combat system in tempo reale. Uscirà il 22 giugno.

Il resto dell'anno è ancora incerto, ma sappiamo che ci sarà spazio per almeno tre o quattro giochi di spessore che potrebbero deliziare i possessori di PC, PlayStation e Xbox nella parte finale del 2023.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Forza Motorsport, esclusiva Xbox realizzata da Turn10 Studios, mentre da Bethesda ci sarà spazio per due esperienze differenti come lo sparatutto cooperativo Redfall (realizzato dal team di Arkane Austin e previsto entro la fine dell'anno su PC e Xbox) e, soprattutto, Starfield: il gioco di ruolo dagli autori di Skyrim dovrebbe arrivare presumibilmente in autunno e rappresenta certamente l'esclusiva Xbox più attesa.

Remedy ha assicurato che il 2023 sarebbe stato l'anno di Alan Wake 2, e sebbene non si sia visto granché della nuova, tenebrosa avventura dello scrittore, il successo di Control permette di guardare alla parte finale dell'anno con fiducia. Da Ubisoft, poi, arriverà il nuovo Assassin’s Creed Mirage, prossimo capitolo della serie che precederà il progetto "Infinity" e ci porterà nella Baghdad del nono secolo, vent'anni prima degli eventi di Valhalla, per offrire un'esperienza maggiormente votata alla furtività.

Per i possessori di PlayStation 5, il 2023 sarà l'anno di Marvel's Spider-Man 2: i due Arrampicamuri mostrati finora da Insomniac Games, Peter Parker e Miles Morales, uniranno le forze per fronteggiare una nuova minaccia rappresentata dal simbionte Venom.

Non ci sono dettagli concreti sulla finestra di lancio di questo episodio, ma considerando l'uscita di Final Fantasy XVI prevista per l'estate e che la prima parte dell'anno di PlayStation sarà occupata da progetti come DualSense Edge (gennaio), PS VR 2 e Horizon: Call of the Mountain (febbraio), nonché l'espansione di Horizon Forbidden West intitolata Burning Shores (aprile), è lecito credere che l'avventura dei due Spidey possa arrivare nel trimestre che va da settembre a novembre.

