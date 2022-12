Da Elden Ring a God of War Ragnarok: i migliori videogiochi del 2022

Sono trascorsi due anni dall'arrivo delle ultime console PlayStation 5 e Xbox Series X/S , e finalmente si iniziano a scorgere le potenzialità dei videogiochi di "nuova generazione": il 2022 è stato particolarmente ricco di produzioni di rilievo come Elden Ring e God of War Ragnarok , ma anche sorprese come Pentiment e Marvel Snap , che hanno saputo conquistare i videogiocatori con le loro idee e meccaniche originali.

Tgcom24 e Mastergame hanno selezionato i dieci videogame (più uno!) che si sono distinti in un 2022 ricchissimo: ecco i giochi preferiti dalla redazione, riportati in ordine alfabetico.

ELDEN RING - Il nuovo gioco di ruolo di From Software, già autore di Dark Souls, Sekiro e Bloodborne, ha conquistato praticamente tutti grazie a un'evoluzione della formula "soulslike" alla quale la software house giapponese ci ha abituato negli anni: con un vastissimo mondo completamente esplorabile e ricco di misteri, una narrazione enigmatica, armi fuori di testa e alcuni nemici davvero memorabili (come la perfida Malenia), lo studio di Hidetaka Miyazaki è riuscito a rinnovare in modo significativo il gameplay caratteristico del genere nato con Demon's Souls.

Elden Ring è indubbiamente tra i migliori videogame dell'anno: coloro interessati a vivere una storia misteriosa nell'Interregno immaginato da George R.R. Martin (autore dei romanzi da cui è nato Il Trono di Spade) potranno vestire i panni di un prode Senzaluce e cercare la gloria su PC, PlayStation e Xbox.

GOD OF WAR: RAGNAROK - Il secondo e ultimo atto della dilogia norrena creata da Santa Monica Studio in esclusiva per le console PlayStation ha chiuso con il botto la storia di Kratos e Atreus, dando vita a un gioco d'azione memorabile in cui la sceneggiatura si fonde alla perfezione con un gameplay magnetico, esigente e appagante. Viaggiando nei Nove Regni, padre e figlio dovranno affrontare la profezia del Ragnarok e vedersela con divinità nordiche come Thor e Odino, contando sull'aiuto di nuovi personaggi e affrontando un lungo viaggio che metterà a dura prova anche i giocatori più tenaci.

God of War: Ragnarok rappresenta uno dei migliori giochi d'azione disponibili sul mercato, nonché una delle migliori esclusive che il catalogo PlayStation possa vantare: la versione PlayStation 5 brilla chiaramente in termini di grafica e prestazioni, ma quella old-gen per PS4 si difende molto bene. In entrambi i casi, preparatevi a vivere un'avventura indimenticabile in compagnia di personaggi sempre più coinvolgenti.

HORIZON FORBIDDEN WEST - La seconda avventura della cacciatrice Aloy nell'ambientazione post-apocalittica concepita da Guerrilla Games è arrivata in un periodo sfortunato, quando il popolo dei videogiocatori era in fermento per il lancio di Elden Ring... ma la software house olandese è riuscita comunque a ritagliarsi uno spazio di rilievo grazie a un gioco di ruolo immenso, in cui ogni singolo elemento è stato rifinito, migliorato e ampliato per dar vita a una delle migliori produzioni first-party PlayStation.

Disponibile su PS4 e PlayStation 5, con quest'ultima versione che è sicuramente il modo migliore di vivere l'epopea di Aloy nell'Ovest Proibito, il secondo capitolo di Horizon si arricchirà il prossimo anno di un'espansione che porterà l'eroina a visitare una versione devastata di Los Angeles, in cui vedersela con creature robotiche e altre minacce. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa in un cammino che vi impegnerà per decine di ore nella costa occidentale degli ex-Stati Uniti d'America.

IMMORTALITY - Il game designer Sam Barlow torna con un nuovo progetto che dona un nuovo significato al genere del "film interattivi", con un racconto tra finzione e realtà in cui si parte dalla cabina di montaggio fino a rompere la quarta parete e diventare l'elemento centrale della narrazione. Il gioco realizzato dallo studio Half Mermaid sfrutta una singola meccanica di gioco per mostrare numerosi punti di vista e spingere il giocatore a risolvere l'enigma legato a una misteriosa attrice.

Immortality è un gioco avvincente che fonde numerosi elementi per dar vita a un'esperienza unica nel suo genere: lanciato in esclusiva su PC e Xbox, il nuovo gioco dall'autore di Her Story è arrivato anche su dispositivi iOS da qualche settimana.

MARIO + RABBIDS: SPARKS OF HOPE - Lo studio milanese di Ubisoft è riuscito nell'impresa di stupire nuovamente i fan di Super Mario con uno spin-off che vede ancora tra i protagonisti i Rabbid, personaggi nati da una costola di Rayman e qui star assolute di un crossover che mette insieme i mondi della casa di Kyoto con l'ironia tipica dei pestiferi conigli di Ubisoft. Per questa nuova avventura, lo strategico realizzato dall'azienda italiana rompe gli schemi e amplia le meccaniche, abbracciando una struttura più libera e offrendo una maggiore profondità nei combattimenti tattici.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è dunque una versione ancora più divertente e convincente dell'esperimento iniziato nel 2017 con Kingdom Battle, nonché uno dei migliori giochi dell'anno lanciati in esclusiva su Switch.

MARVEL SNAP - Da un gruppo di veterani dell'industria che hanno lavorato a Hearthstone per conto di Blizzard arriva un nuovo gioco di carte collezionabili incentrato sui personaggi Marvel, che punta tutto sulla semplicità delle sue meccaniche e sulla rapidità dei match per dar vita a un'esperienza incredibilmente divertente, coinvolgente e fresca. Marvel Snap è un gioco che si rinnova a ogni partita, grazie a un cast di personaggi che include più di 150 icone dei fumetti della Casa delle Idee e una struttura che, grazie al particolare mix di meccaniche e scenari da affrontare in ogni partita, risulta sempre diversa anche dopo decine e decine di partite.

Disponibile su PC, Android e iOS, Marvel Snap è un gioco free-to-play che include una progressione adatta sia a coloro volessero giocare a vita senza spendere un centesimo, sia per i giocatori interessati ad acquistare delle "varianti" più rare delle carte che, pur senza offrire vantaggi in termini di potenza, permettono di distinguersi dalla massa con un look incredibile ed effetti differenti a seconda del numero di volte in cui si potenzia una carta.

PENTIMENT - E se Il nome della rosa di Umberto Eco incontrasse I pilastri della terra di Ken Follet? È questa l'idea alla base del nuovo gioco di Obsidian Entertaintment, una delle produzioni più sorprendenti di questo 2022 che lo studio di proprietà di Microsoft ha lanciato sul finire dell'anno. Pentiment è un'avventura narrativa moderna che ci permette di fare un tuffo nel passato e di scoprire la storia di storia di Andreas Maler, miniatore itinerante di Norimberga, plasmando con le nostre scelte il presente e futuro della comunità di Tassing.

Quella di Pentiment è un'avventura assolutamente imperdibile per chi ama le storie scritte bene, per chi desidera affrontare un viaggio nel tempo che si focalizza sulle religioni e tradizioni: i giocatori PC e Xbox abbonati al servizio Game Pass potranno scaricare gratuitamente il gioco diretto da Josh Sawyer o affrontare il cammino di Andreas Maler in streaming grazie a Xbox Cloud Gaming.

RETURN TO MONKEY ISLAND - Il temibile pirata Guybrush Threepwood è tornato sulla scena dopo tantissimi anni dall'ultima apparizione canonica, cimentandosi in un nuovo viaggio nei Caraibi in un capitolo che può contare sulla partecipazione e sulla guida di due dei tre sviluppatori originali (Ron Gilbert e Dave Grossman): il risultato finale è in linea con le (elevatissime) aspettative e rappresenta un ottimo ritorno per Guybrush, LeChuck e soci, che brillano in una storia che dà il meglio di sé quando cerca di osare e prova a raccontare qualcosa di nuovo.

Lanciato in esclusiva su PC e Nintendo Switch, Return to Monkey Island è stato realizzato da Terrible Toybox sotto l'egida di Devolver Digital, che ha successivamente esteso la distribuzione anche agli utenti in possesso di console PlayStation e Xbox.

SIFU - Una lettera d'amore per i film di kung-fu, qui realizzata sotto forma di gioco d'azione che fonde una progressione ruolistica a un sistema di combattimento incredibilmente esigente e stratificato. Grazie a una serie d'idee particolarmente intelligenti, come il sistema che regola l'invecchiamento del protagonista e l'accumulo di esperienza per sbloccare le tecniche di lotta, il nuovo gioco di Sloclap si distingue per la sua difficoltà, per la necessità di padroneggiare al meglio meccaniche che richiedono pratica e dedizione, ma soprattutto per una marcata fisicità degli scontri che rende ogni lotta particolarmente sentita.

Sifu è disponibile su PC e tutte le console principali: se desiderate un gioco d'azione in cui mettere a dura prova i vostri riflessi, l'opera dello studio francese è senza dubbio ciò che fa al caso vostro.

TUNIC - In attesa di mettere le mani sul sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dallo sviluppatore indipendente Andrew Shouldice arriva un'avventura ispirata ai vecchi capitoli della serie di Nintendo e ai più moderni soulslike che ci mette nei panni di una graziosa volpe dall'anima combattiva.

Tra esplorazione, enigmi e dungeon da affrontare, Tunic permette agli amanti di giochi d'azione e avventura di trascorrere ore e ore nel suo mondo colorato: lanciato su PC e Xbox, l'opera di Shouldice è ora disponibile anche su PlayStation e Switch.

BONUS: VAMPIRE SURVIVORS - Dall'autore italiano Luca Galante è arrivato un gioco che, in poche settimane, è diventato un vero e proprio fenomeno: si tratta di Vampire Survivors, un "roguelite" dalla grafica squisitamente retrò che permette di affrontare orde e orde di nemici per potenziarsi e diventare sempre più letali.

Lanciato in versione Early Access, il gioco è disponibile su PC, console e persino dispositivi mobile a un prezzo tutto sommato irrisorio (o in veste gratuita su Xbox Game Pass): se siete in cerca di un passatempo con cui trascorrere ore e ore di divertimento, il videogame dello sviluppatore italiano è sicuramente ciò che fa per voi.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!