Jedi: Survivor non tarda più, nuovo trailer per il prossimo gioco di Star Wars

Dopo il rinvio in extremis, il nuovo gioco d'azione basato sul franchise di Guerre Stellari è ormai dietro l'angolo.

In occasione dell'evento Star Wars Celebration 2023 di Londra, Respawn Entertainment ha mostrato l'ultimo trailer di Star Wars Jedi: Survivor, il seguito di Fallen Order in uscita su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 28 aprile, confermando che l'avventura di Cal Kestis in una galassia lontana lontana non tarderà ulteriormente.