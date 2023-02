Star Wars Jedi: Survivor in ritardo, l'avventura di Cal Kestis continuerà ad aprile

Toccherà attendere sei settimane in più per poter mettere le mani sul nuovo videogioco d'azione basato sull'universo di Guerre Stellari

La software house, che oltre al gioco d'azione ambientato nell'universo di Guerre Stellari è conosciuta per il franchise di Titanfall e per il battle royale Apex Legends, ha annunciato su Twitter la necessità di rinviare l'uscita di Survivor di un mese e mezzo rispetto alle previsioni originali.

Previsto inizialmente per il 17 marzo, Star Wars Jedi: Survivor arriverà su PC e console il 28 aprile: questo tempo extra concederà agli sviluppatori l'opportunità di correggere i bug e rendere l'esperienza più bilanciata per i giocatori, così da vivere una nuova avventura memorabile in compagnia del protagonista Cal Kestis e del suo fido alleato BD-1.

"Negli ultimi tre anni, il team Jedi di Respawn ha dato l'anima per lo sviluppo di Star Wars Jedi: Survivor e siamo orgogliosi di confermare che il prossimo capitolo della storia di Cal Kestis è ormai completo in termini di contenuti", racconta Asmussen. "Ora ci stiamo concentrando interamente sulla fase finale: la correzione dei bug per migliorare le prestazioni, la stabilità, la pulizia e, soprattutto, l'esperienza del giocatore".

"Jedi: Survivor è una risposta diretta al feedback ricevuto dalla nostra community, con ampie destinazioni da esplorare, un'evoluzione del sistema di combattimento ed esplorazione e, naturalmente, la continuazione della storia di Cal e BD", prosegue il responsabile del progetto. "La realizzazione di questo progetto ci ha reso una squadra migliore e ci siamo impegnati sotto ogni singolo aspetto per rendere questo sequel all'altezza delle aspettative che i fan hanno nei confronti di Respawn e Lucasfilm Games".

"Per consentire al team di raggiungere il livello di qualità desiderato e dargli tutto il tempo di cui ha bisogno per rifinire al meglio l'esperienza, abbiamo deciso di rinviare l'uscita di sei settimane. Star Wars Jedi: Survivor sarà lanciato in tutto il mondo il prossimo 28 aprile", conclude Asmussen. "Grazie a EA e Respawn per averci concesso il tempo necessario per offrire la migliore esperienza ai nostri giocatori e a tutti voi per la vostra comprensione".

Per gli amanti dei giochi d'azione, il mese di marzo riserverà comunque qualche altra produzione di rilievo: dai giapponesi di Capcom arriverà infatti il rifacimento del quarto episodio di Resident Evil, che promette di dare un tocco più moderno all'avventura dalle tinte horror di Leon S. Kennedy contro i temibili Los Ganados.