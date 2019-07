Sta per arrivare Plants vs. Zombies 3 per iOS e Android

Electronic Arts ha svelato le prime informazioni su Plants vs. Zombies 3, che a sorpresa è già disponibile in una versione i prova non definitiva per tutti i possessori di un dispositivo Android:



"PopCap Games, il creatore di Plants vs. Zombies, è entusiasta di annunciare che Plants vs. Zombies 3 è in fase di realizzazione! Vorremmo il tuo aiuto per rendere questa favolosa esperienza di combattimento con gli zombi ancora più divertente.



A partire da oggi, è disponibile una pre-Alpha giocabile di PvZ 3 su Google Play Store. Durante la pre-Alpha, potresti riscontrare degli errori (colpa degli zombi che non guardano dove mettono i piedi) e altri problemi.



In questa fase sarà disponibile un numero limitato di download, per cui se all'inizio l'opzione di download non è disponibile, riprova un altro giorno per assicurarti la possibilità di giocare. Al momento la pre-Alpha sarà disponibile solo su dispositivi Android.



Ma non imbrattare subito le tue piante! PvZ 3 è in fase di realizzazione e non rappresenta ancora il gioco finale. La pre-Alpha è finalizzata a ricevere commenti unicamente sulle caratteristiche di combattimento. Più avanti vedrai tante altre novità!".



Nel post di annuncio c'è anche una lunga FAQ sul gioco, che arriverà anche su iOS nelle prossime settimane ed è stato sviluppato "perché adoriamo Plants vs. Zombies! Noi di PopCap lavoriamo da anni su PvZ e vorremmo che le piante e gli zombi che tanto amiamo raggiungano sia i giocatori abituali, sia le nuove generazioni di giocatori in tutto il mondo. Stiamo lavorando sodo per testare un sacco di novità divertenti per le quali vorremmo i vostri commenti, quindi speriamo che vogliate far parte di questa esperienza!", si legge nel commento degli sviluppatori.



Plants vs. Zombies 3 è il terzo esponente principale della serie strategica di cui si è parlato sin da inizio anno negli incontri con gli azioni di EA e che, in particolare nelle settimane che hanno preceduto l'E3 2019, la fiera di videogiochi più importante dell'anno, si pensava potesse essere un nuovo Garden Warfare.