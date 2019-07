Si prospetta un grande anno per i fan di Nintendo Switch, che dopo Marvel Ultimate Alliance 3 e Astral Chain, potranno presto mettere le mani su un altro titolo di rilievo.



Con un post su Twitter, Nintendo ha confermato la data di lancio di Luigi's Mansion 3, disponibile in esclusiva per la sua console ibrida a partire dal 31 ottobre, giusto in tempo per festeggiare Halloween tra uno spettro e l'altro.