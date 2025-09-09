EA Sports FC 26, Mohamed Salah domina la classifica dei migliori calciatori

Per quanto riguarda le migliori calciatrici, domina il Barcellona: il podio è occupato interamente dalla squadra blaugrana, con Alexia Putellas (91) e Aitana Bonmatí (91) che precedono Caroline Graham Hansen (90). Al quarto posto Alessia Russo (89) dell'Arsenal, seguita dalla compagna di squadra Mariona (89), Patri Guijarro (89) del Barcellona, Khadija Shaw (89) del Manchester City, Mapi León (89) del Barça e dalle due stelle dell'Olympique Lione, Marie Katoto (88) e Kadidiatou Diani (88). Nessuna italiana nella classifica delle 26 migliori calciatrici del titolo sportivo di Electronic Arts.