EA Sports FC 26, Mohamed Salah domina la classifica dei migliori calciatori

EA Sports FC 26: i migliori giocatori del calcio maschile
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Electronic Arts si prepara al lancio del videogioco sportivo svelando la "Top 26" con i giocatori e le giocatrici più forti del calcio maschile e femminile
© Ufficio stampa
Quando manca poco all'esordio di EA Sports FC 26, nuovo capitolo del videogame sportivo di Electronic Arts, l'azienda americana ha svelato la classifica con il meglio del calcio maschile e femminile di questa edizione: tra i 26 migliori calciatori c'è Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, che supera Kylian Mbappé (Real Madrid) e Ousmane Dembélé (PSG). Nel calcio femminile, trionfa Alexia Putellas del Barcellona.
Grande salto per Lamine Yamal, la stella del Barcellona che entra nella Top 10 dei migliori calciatori del videogioco sportivo e ottiene il maggior incremento di valutazione (ben 8 punti) rispetto allo scorso anno, mentre la succitata Putellas e Aitana Bonmatí condividono per la prima volta il podio della classifica delle calciatrici con un punteggio complessivo di 91.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Nella Top 10 dei migliori calciatori, oltre a Salah (91), Mbappé (91) e Dembélé (90), spiccano Rodri (90) del Manchester City, Virgil van Dijk (90) del Liverpool, Jude Bellingham (90) del Real Madrid, Erling Haaland (90) del City, Raphinha (89) e il già menzionato Yamal (89) del Barcellona, e infine Achraf Hakimi (89) del PSG. C'è anche un pezzo di Italia nella classifica generale dei 26 migliori calciatori del titolo sportivo: Gianluigi Donnarumma (89), neo acquisto del City, si piazza al dodicesimo posto, mentre Lautaro Martínez (88) dell'Inter (presente nel gioco come "Lombardia FC") si piazza al 22esimo posto.
Per quanto riguarda le migliori calciatrici, domina il Barcellona: il podio è occupato interamente dalla squadra blaugrana, con Alexia Putellas (91) e Aitana Bonmatí (91) che precedono Caroline Graham Hansen (90). Al quarto posto Alessia Russo (89) dell'Arsenal, seguita dalla compagna di squadra Mariona (89), Patri Guijarro (89) del Barcellona, Khadija Shaw (89) del Manchester City, Mapi León (89) del Barça e dalle due stelle dell'Olympique Lione, Marie Katoto (88) e Kadidiatou Diani (88). Nessuna italiana nella classifica delle 26 migliori calciatrici del titolo sportivo di Electronic Arts.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
La software house condividerà i maggiori talenti di ciascun campionato principale per tutta la settimana in vista della pubblicazione del database completo prima del weekend, mentre la pubblicazione di EA Sports FC 26 resta fissata al 26 settembre, con una settimana di accesso anticipato per chi acquisterà la più costosa Ultimate Edition.
Commenti (0)