Spider-Man 2? A quanto pare Sony è all'opera in vista di PS5

Sony è alla ricerca di un Senior Audio Designer e un Audio Designer (FXT) per lavorare in collaborazione con Insomniac Games, creatori di Spyro, Ratchet & Clank e Spider-Man, su un progetto non meglio specificato.



Gli annunci di lavoro apparsi su LinkedIn suggeriscono quindi che le due aziende sono già all'opera su un nuovo gioco in esclusiva PlayStation, che, considerando l'incredibile successo del primo episodio, potrebbe tranquillamente essere Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5.



Come indizio c'è da considerare anche il fatto che l'Uomo Ragno sta ricoprendo un ruolo fondamentale nel cammino che ci porterà a PS5: il primo capitolo della serie viene utilizzato per mostrare le potenzialità dei caricamenti ultra veloci della nuova console, cliccate qui per guardarla in azione.



Tuttavia, non è da escludere il ritorno del franchise Ratchet & Clank, anch'esso accolto positivamente da critica e pubblico con il remake pubblicato su PlayStation 4 nel 2016.



C'è grande fermento in casa PlayStation: proprio in queste ore l'azienda giapponese ha sottolineato la sua voglia di rinvigorire la sua lista di studi di sviluppo interni con delle nuove acquisizioni in vista del lancio di PS5. Che Insomniac Games sia uno di questi? Continuate a seguirci per tutte le novità che ci separano dall'uscita della nuova console, attualmente prevista per il 2020.