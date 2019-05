God of War, più di 10 milioni di copie vendute: è il gioco più popolare della serie

Come potete notare dal grafico mostrato da Sony, la popolarità dei franchise esclusivi per PlayStation continua a crescere: God of War ha raggiunto un quantitativo di vendite che nessun altro episodio della serie aveva mai ottenuto finora, mentre altre saghe di successo come Uncharted e The Last of Us hanno spopolato al passaggio su PlayStation 4.



Lo stesso God of War va a insidiare in un solo anno le vendite complessive di The Last of Us Remastered su PS4, che superano di poco i 10 milioni di unità. Aspettando The Last of Us: Part II, in casa Sony si gioca un derby davvero spettacolare.