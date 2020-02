Sony chiude il forum PlayStation, storico ritrovo per migliaia di appassionati

La notizia è arrivata con un breve messaggio sullo stesso forum, nel quale mancano tuttavia le motivazioni che hanno spinto Sony a prendere questa decisione. Il colosso giapponese ha confermato che gli utenti potranno continuare a utilizzare il blog PlayStation come punto di riferimento e sfruttare i canali social Twitter, Facebook e Instagram per restare sempre aggiornati su tutte le novità in cantiere.

Non è chiaro se la scelta di dismettere il forum derivi da una scarsa popolazione dello stesso, perché nonostante i forum stiano diventando lentamente obsoleti, quello ufficiale PlayStation era ancora molto utilizzato. Al suo posto, seppur non ufficialmente, ci penserà il subreddit PlayStation, che da tempo ospita numerose discussioni inerenti all'ecosistema del marchio Sony.

