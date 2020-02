PS5: il sito ufficiale dà indizi sul possibile design della console

Un'icona apparsa sul sito giapponese di PlayStation (e successivamente svanita nel nulla) mostrerebbe infatti un look simile a quello del kit riservato agli sviluppatori, che con la sua forma a V voleva rappresentare il numero 5 nel sistema di numerazione romano.

Possibile che, in seguito agli apprezzamenti della community, Sony abbia deciso di mantenere una forma simile anche per il modello che arriverà sul mercato, aggraziando in qualche modo il design per renderlo più accattivante e maggiormente in linea con il look di PlayStation 4 e PS4 Pro.

In rete sono molti gli appassionati che hanno provato a immaginare quale sarà l'aspetto definitivo della console di Sony. Due, in particolare, sono gli esempi che più si avvicinano all'icona apparsa sul sito di Sony. Il primo ricorda molto l'aspetto del devkit, tirato a lucido e impreziosito da materiali e rifiniture simili a quelle delle precedenti console ammiraglie della casa nipponica.

Quello che più stuzzica la community PlayStation, e che potrebbe rappresentare un ottimo design per PS5, è racchiuso nella gallery che vedete di seguito: la forma a V di questo render è particolarmente enfatizzato, l'aspetto è quello di una console che viene dal futuro, essenziale nelle forme e incredibilmente d'impatto. Sarà questo il look finale di PS5? Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprirlo.

