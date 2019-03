Sony blocca le vendite dei giochi digitali PlayStation nei negozi

A partire dal 1 aprile , non sarà più possibile acquistare videogiochi PlayStation in formato digitale presso le catene specializzate o i supermercati. Sony Interactive Entertainment ha infatti deciso di abolire la vendita di codici presso terze parti per concentare la distribuzione dei videogiochi per PS3 e PS4 tramite le pagine del suo negozio virtuale PlayStation Store . Le catene retail potranno continuare a vendere voucher per l'acquisto di DLC, contenuti aggiuntivi, pass stagionali, valute virtuali e ricariche per il proprio credito PSN , che potranno essere utilizzate sullo store digitale ufficiale per acquistare i giochi.

Oltre all'annuncio ufficiale da parte di Sony, nelle scorse ore si sono susseguite alcune indiscrezioni che vorrebbero il colosso giapponese prossimo all'introduzione di una nuova funzionalità su PlayStation Store, che permetterebbe ai giocatori di rivendere i propri giochi in formato digitale. Il sistema concederebbe ai giocatori la possibilità di rinunciare alla licenza di un gioco acquistato in formato digitale e ricevere parte del denaro investito per l'acquisto del prodotto come credito virtuale da utilizzare su PlayStation Store.



Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali dall'azienda e non è chiaro se questa funzionalità sarà effettivamente introdotta nelle prossime settimane e quale sarà la percentuale di denaro che i giocatori saranno in grado di recuperare "rivendendo" un gioco acquistato da PlayStation Network. Non è da escludere che maggiori informazioni possano arrivare nelle prime settimane di aprile, quando le catene retail smetteranno di vendere codici digitali dei giochi PlayStation.