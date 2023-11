Sonic Dream Team, l'icona dei videogame torna con un nuovo gioco per smartphone

L'importanza del mercato mobile per il settore dei videogiochi diventa sempre più evidente agli occhi dei grandi protagonisti di quest'industria, che puntualmente tentano di creare nuove esperienze studiate appositamente per conquistare vecchi e nuovi giocatori: è il caso di SEGA , che ha annunciato il ritorno di Sonic the Hedgehog con un nuovo progetto per smartphone e tablet intitolato Sonic Dream Team .

Si tratta di un nuovo episodio che si allontana dalle ultime esperienze dedicate al riccio blu della casa giapponese, omaggiando un altro grande franchise realizzato dalla software house negli anni passati: NiGHTS Into Dreams.

Atteso per il mese di dicembre, Sonic Dream Team vedrà i protagonisti della serie affrontare una nuova minaccia creata dall'immancabile Dr. Eggman, il quale è riuscito a trovare un dispositivo in grado di manifestare i sogni nel mondo reale permettendogli di creare così qualsiasi cosa pur di dominare il mondo. A fermare l'antagonista, da copione, ci saranno Sonic e la sua banda di amici: Tails, Knuckles, Amy, Rouge e Cream, che tornerà per la prima volta dopo anni di assenza.

Ciascun personaggio sarà caratterizzato da abilità esclusive e tre tipologie di movimento per esplorare gli oltre dieci livelli che caratterizzeranno la nuova avventura, caratterizzata da corse forsennate sulle pareti, cambi repentini di gravità e altre sorprese che arriveranno anche per mezzo di Ariem, un nuovo personaggio che offrirà a Sonic e al resto della truppa dei "vantaggi" da sfruttare per sconfiggere Dr. Eggman e altri antagonisti che compariranno nelle quattro boss fight, disponibili in altrettanti mondi di gioco.

Per il riccio blu non si tratta certo della prima apparizione su dispositivi mobile, dal momento che lo studio aveva già proposto in passato titoli del calibro di Sonic Racing e Sonic Dash+. Si tratta, tuttavia, di un progetto interessante nell'ottica della collaborazione tra SEGA e Apple, con il lancio di Sonic Dream Team su Apple Arcade che prevederà anche la possibilità di giocare tra i dispositivi della casa di Cupertino grazie al cross-play: gli utenti iPad e iPhone potranno dunque giocare e collaborare con quelli che preferiscono gli schermi di dimensioni più generose su Mac e Apple TV.