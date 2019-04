Snake, il mitico videogioco vive ancora grazie a Google Maps

Ricordate Snake, il divertentissimo capostipite dei videogiochi per cellulari che ha segnato in modo indelebile gli anni '90? Beh, per tutta la settimana potrete tornare a giocarlo nei ritagli di tempo grazie a una funzione temporanea inclusa gratuitamente in Google Maps.



Il famoso navigatore è stato infatti aggiornato con una piccola sorpresa: una rivisitazione dello storico gioco arcade in cui è possibile selezionare una città (Cairo, São Paulo, London, Sydney, San Francisco e Tokyo) o il mondo intero e muovere un treno o un bus raccogliendo passeggeri e monumenti con lo stesso sistema di gioco che ha reso celebre il titolo originale.



La speciale opzione si chiama Google Maps Snake ed è stata aggiunta nel menu dell'app per iOS e Android, ma è disponibile anche su computer grazie a un sito dedicato (cliccate qui per giocare!). Ne approfitterete per fare un carico di nostalgia?