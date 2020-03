Silent Hill pronto alla rinascita: Sony spinge per il ritorno della serie di videogiochi horror

Nella notte è arrivato un importante aggiornamento sul fronte Silent Hill , la popolare saga di videogiochi horror creata da Konami e diventata ben presto un simbolo delle console PlayStation : stando alle indiscrezioni lanciate dal sito Rely on Horror, sarebbero ben due i progetti per il ritorno del franchise sulla scena, con un vero e proprio reboot creato dagli autori originali e il ritorno del progetto Silent Hills , realizzato da Hideo Kojima e poi cancellato in seguito alla separazione tra il papà di Metal Gear Solid e Konami.

Le fonti indicano che Sony stia puntando fortemente sul ritorno di Silent Hill per accompagnare l'uscita di PlayStation 5, agendo in prima persona per il ritorno della serie in due differenti momenti: il primo, quello più probabile, consiste in un "soft reboot" realizzato da Keiichiro Toyama (l'originale director e sceneggiatore dell'episodio lanciato nel 1999) lavorare insieme a Akira Yamaoka (storico compositore della serie) e Masahiro Ito (autore di alcuni dei più rappresentativi mostri della serie) per un nuovo gioco che prenderebbe semplicemente il nome di Silent Hill.

Il trio starebbe collaborando con gli studi Sony Interactive Entertainment Japan Studio e con una parte del team di Project Siren, il gruppo che ha dato i natali a Siren: Blood Curse su PlayStation 3. Questo progetto sarebbe ormai in lavorazione da un anno e potrebbe vedere la luce in esclusiva su PS5.

Il secondo progetto, come detto, sarebbe legato al misterioso teaser P.T. creato dal designer Hideo Kojima poco prima del suo abbandono a Konami: il titolo, nato in collaborazione col regista Guillermo del Toro e basato sul personaggio di Norman Reedus, sarebbe diventato poi Silent HIlls prima di essere cancellato da Konami in seguito a una serie di divergenze tra la casa nipponica e il designer.

Nelle scorse settimane, Kojima e i suoi studi hanno lasciato intendere di essere al lavoro su un gioco horror, possibilmente sul progetto Silent Hills, alimentando le voci su un possibile ritorno di fiamma che sarebbe alimentato, secondo le indiscrezioni, dalla stessa Sony: il colosso giapponese starebbe infatti spingendo per far sì che Konami e Kojima Productions tornino a lavorare insieme per completare lo sviluppo di Silent Hills, che dovrebbe debuttare su PlayStation 5 con tanto di supporto integrale al nuovo visore per la realtà virtuale che arriverà prossimamente.

Nonostante la cancellazione dell'E3 2020, probabilmente ne sapremo di più in prossimità dell'estate, quando i protagonisti dell'industria videoludica dovrebbero svelare le novità in arrivo nei prossimi mesi.

