Hideo Kojima potrebbe svelare presto un nuovo Silent Hill

Gli studi Kojima Productions tornano a far parlare di sé. Il team dell'eclettico Hideo Kojima , infatti, potrebbe già essere al lavoro sul prossimo progetto dopo Death Stranding : ad annunciarlo un tweet sulla pagina ufficiale della software house, in cui il responsabile delle comunicazioni Aki Saito , ha lasciato intendere che possa trattarsi del ritorno del tanto atteso Silent Hill .

Il messaggio di Saito recita: "Scusate se sono rimasto in silenzio per tutto questo tempo. Sono stato molto impegnato ultimamente. Penso che potrò dirvi di più su quello che stiamo facendo molto presto." Proprio la parola "silent" nel testo citato ha fatto scatenare l'entusiasmo dei fan, oltre alla matita tenuta in mano da lui stesso in mano che riporta la scritta "Pyramid", un chiaro riferimento al super villain di Silent Hill Pyramid Head.

Non solo, la scritta "la prossima settimana" appuntata sul block notes fa intuire che un probabile annuncio ufficiale arriverà prima di quanto si possa pensare.

Così come per Death Stranding, Kojima infatti è rinomato per i suoi indizi sui social. Questa volta la pista conduce dunque all'iconico survival horror, progetto sul quale il game designer aveva già puntato nel 2014 con P.T., insieme al famoso regista messicano Guillermo Del Toro. Il tweet arriva diversi mesi più tardi dall'ultimo messaggio in cui il game creator aveva lasciato intendere di essersi messo già all'opera sul gioco successivo.

Unico limite all'avverarsi di questa eventualità è il difficile rapporto tra Konami e Kojima, dopo la separazione avvenuta durante lo sviluppo di Silent Hills. La software house detiene i diritti della saga e solo un probabile riavvicinamento con il game designer potrebbe realizzare le aspettative dei fan. Attendiamo dunque ulteriori sviluppi per scoprire cosa lo studio ha in serbo per i giocatori.

