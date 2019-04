Shadow of the Tomb Raider è stato un successo, la saga andrà avanti

È arrivato nei negozi in un periodo pieno di videogiochi attesissimi, come Red Dead Redemption 2 e Call of Duty: Black Ops 4, ma l'ultimo capitolo della saga di Tomb Raider è stato comunque un gran successo.



A svelarlo sono stati gli stessi sviluppatori in una recente intervista in cui hanno lasciato intendere che sì, Lara Croft tornerà presto con un nuovo episodio:



"Siamo davvero felici dei risultati ottenuti, sia per quanto riguarda le recensioni che le vendite. Per questo abbiamo continuato a realizzare contenuti scaricabili, siamo stati spronati da come stavano andando le cose.



Saremmo estremamente sorpresi se non dovessimo vedere un altro episodio della serie. Non possiamo dire nulla su quello che succederà in futuro, ma ci saranno novità per il franchise".



Shadow of the Tomb Raider è il terzo e ultimo capitolo della trilogia dedicata alle origini dell'eroina nata su PS1 ed è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nella nostra recensione l'abbiamo definito come "la definitiva consacrazione di Lara Croft", cliccate qui per approfondire!