Salvini: si blocca la diretta, al suo posto una videogiocatrice filippina

Imprevisto per il vicepremier Matteo Salvini, che per un problema di connessione si è visto interrompere la sua ultima diretta.



I follower del leader della Lega sono stati reindirizzati da Facebook verso la trasmissione di Alodia Gosiengfiao, videogiocatrice e cosplayer filippina che improvvisamente si è ritrovata con più di 12mila spettatori.



La giovane influencer ha subito esclamato “oh mio dio, quanti follower!”, ritornando sull'argomento con un post incredulo dove sottolineava il record di visite.



Non sono mancate le prontissime risposte degli utenti italiani, che come potete vedere si sono divertiti a spiegare con un po' di ironia la situazione.