Russia: bloccato Roblox, il "mondo dei videogiochi" per bambini nel mirino di Mosca

La risposto di Roblox non si è fatta aspettare: "Rispettiamo le leggi e i regolamenti locali dei Paesi in cui operiamo e crediamo che Roblox offra uno spazio positivo per l'apprendimento, la creatività e relazioni significative per tutti", ha affermato l'azienda in una dichiarazione ai microfoni di Reuters, con la società che sostiene inoltre di avere "un profondo impegno verso la sicurezza" e di aver implementato "un robusto insieme di misure proattive e preventive per individuare e prevenire i contenuti dannosi" presenti sulla popolare piattaforma dedicata ai videogiochi.