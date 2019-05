Riecco i Ghostbusters: gli Acchiappafantasmi tornano su PC e console a fine anno

Dopo le numerose indiscrezioni che hanno fatto il giro della rete nelle scorse settimane, alla fine è arrivata la conferma: Saber Interactive è al lavoro sulla riedizione di Ghostbusters: The Video Game, che tornerà in un'edizione rimasterizzata per adattarsi agli standard grafici moderni.



Il gioco, che prenderà il nome di Ghostbusters: The Video Game Remastered, sarà disponibile entro la fine dell'anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la cui versione permetterà di giocare con gli Acchiappafantasmi ovunque desideriate.