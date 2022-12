Usa: vince cinque Guinness dei primati grazie alla sua collezione di videogiochi

Qualche volta, però, investire in pezzi da collezione può significare anche raggiungere una certa notorietà, com'è successo nei pressi di Houston , in Texas, dove un uomo ha guadagnato ben cinque Guinness dei primati con la sua immensa collezione di videogiochi .

Antonio Romero Monteiro, cittadino di Richmond, detiene il Guinness World Record per la più grande collezione di videogiochi, che conta più di 24mila differenti videogame. E non si è fermato solo a questo mastodontico archivio: l'uomo, infatti, ha ottenuto altri quattro premi per aver messo insieme la più grande collezione di giochi per console Xbox, Nintendo, PlayStation e Sega.

Monteiro ha iniziato a costruire il suo successo nel 1987, quando aveva solo 10 anni, partendo dai giochi della sua collezione personale, per la quale gli ci sono voluti più di 25 anni. La più grande collezione di videogiochi in assoluto ha permesso all'uomo di ottenere il primo Guinness World Record nel 2019: da allora ha continuato a guadagnarsi altri record ed è passato a collezionare giochi e accessori per una varietà di altri sistemi di gioco.

"In origine la mia collezione si concentrava sull'acquisto e sul riacquisto di alcuni giochi a cui avevo giocato in gioventù", ha raccontato il collezionista. "Lentamente si è ampliata fino a includere i giochi a cui avrei sempre voluto giocare, ma che non avevo avuto l'opportunità di avviare, e alla fine si è espansa fino a completare le collezioni per ogni console".

Monteiro dice di vedere i videogiochi come una forma d'arte in cui la creatività e la narrazione diventano possibilità illimitate. Con ogni generazione di console di gioco, si sviluppa il potenziale d'immaginazione e cresce la condivisione di storie, sfide ed esperienze senza limiti. L'uomo sostiene che alcuni dei suoi ricordi più preziosi includano i videogiochi e le esperienze con la sua famiglia e i suoi amici.

Monteiro si dichiara entusiasta dei nuovi primati conquistati. "Ero nel bel mezzo di una riunione di lavoro e ho iniziato a saltare in piedi per l'entusiasmo e la soddisfazione quando ho ricevuto la notifica del nuovo record mondiale", ha spiegato. "Ricordo che da bambino il libro del Guinness World Records era uno dei più richiesti nella biblioteca della scuola, ed era considerata una vittoria riuscire a prenderlo. Essere presenti nelle sue pagine è per me un sogno che si avvera".

