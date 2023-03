GPT-4: l'intelligenza artificiale ricrea Pong in meno di un minuto

A condividere la creazione è stato il designer Pietro Schirano, che sul proprio profilo Twitter ha mostrato un breve video del processo documentando in che modo GPT-4 ha realizzato la versione giocabile di uno dei classici del retrogaming.

Schirano ha chiesto all'intelligenza artificiale "come realizzare un gioco come Pong", domandandosi quale fosse il linguaggio più adatto a costruire una versione giocabile attraverso una semplice pagina web. In pochi istanti, GPT-4 ha fornito all'utente istruzioni chiare sugli strumenti da utilizzare (in particolare, il linguaggio di programmazione JavaScript in un elemento HTML5 Canvas), fornendo a Schirano il codice completo da utilizzare per ricreare Pong.

Successivamente, il designer di Brex (precedentemente impegnato con Uber e Facebook) ha tentato di ricostruire altri cult del retrogaming, come Asteroids e Breakout, ottenendo risultati incredibili nel giro di pochi secondi. Secondo Schirano, l'ultima versione del linguaggio creato da OpenAI è stata capace di raggiungere questi obiettivi superando i problemi del precedente modello GPT 3.5, che aveva riscontrato qualche intoppo nel processo di debugging. Intoppi archiviati senza particolari patemi dal modello GPT-4.

Sarà certamente interessante capire in che modo l'evoluzione delle intelligenze artificiali sarà in grado d'impreziosire il settore videoludico, aiutando gli studi di sviluppo a creare progetti più complessi senza necessariamente sostituire la forza lavoro umana, ma contribuendo a rendere più snelli processi tediosi e ripetitivi che, così facendo, potrebbero dare a designer e programmatori il tempo di dedicare il proprio tempo su compiti più ambiziosi.