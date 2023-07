Furby compie 25 anni: in arrivo una nuova versione dell'erede del Tamagochi

Sono passati 25 anni dal lancio del giocattolo che, ben presto, sarebbe diventato un'icona mondiale, ma il successo del peluche interattivo non sembra essere finito.

Per celebrare il primo quarto di secolo, Hasbro ha confermato il ritorno di Furby con un nuovo modello ampliato, che arriverà in due colorazioni per offrire a bambini e bambine un nuovo compagno inseparabile.

La nuova versione di Furby presenta cinque modalità interattive diverse che i bambini possono esplorare e punta a incoraggiare i bambini a essere autentici e apprezzare la loro unicità. L'edizione per il 25esimo anniversario di Furby include oltre 600 frasi, barzellette e canzoni che garantiscono maggiori opportunità d'interazione.

Tra le modalità previste ci sono alcune dedicate interamente alla musica e altre che favoriscono giochi di luci e colori, ma non mancano le caratteristiche celebri riprese dal passato come la possibilità di essere "nutrito" e abbracciato dai bambini.