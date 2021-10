Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ecco il primo trailer del nuovo film basato sui videogame di Capcom

IGN

È finalmente arrivato il primo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, nuovo adattamento cinematografico di uno dei franchise più amati e longevi della storia dei videogiochi. Il film, rinviato al mese di novembre a causa della situazione pandemica, adatterà la storia dei primi due videogame realizzati da Capcom raccontando le origini dei suoi protagonisti in una storia "terrificante", come la definisce il regista Johannes Roberts.