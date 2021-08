Resident Evil: le celebri erbe rosse e verdi del gioco diventano sali da bagno per il 25esimo anniversario della serie

IGN

Quest’anno Resident Evil compie venticinque anni. Capcom ha già festeggiato in diversi modi la sua serie storica, basti pensare solo al nuovo Resident Evil Village, ma c’è ancora molto che si può fare per omaggiare una fra le saghe survival horror più longeve del mondo dei videogiochi. Ad esempio, mettere in vendita le iconiche erbe curative verdi e rosse, capisaldi della maggior parte dei capitoli: c’è una piccola differenza, però, ossia che in questo caso non guariranno alcuna ferita perché si tratta di semplici sali da bagno.