Resident Evil Village, i consigli e le strategie per sopravvivere nel nuovo orrore di Capcom

Resident Evil Village , il nuovo episodio della popolare serie di videogiochi horror di Capcom , vi trascinerà in un territorio ostile lanciandovi contro orde di nemici: dai licantropi alle vampire giganti . Non importa se siete al vostro primo capitolo della serie o se siete dei cacciatori veterani di zombi : ecco una serie di consigli utili che dovreste conoscere prima di lanciarvi nella mischia e raggiungere il pericoloso villaggio nascosto in qualche punto dell'Europa dell'Est.

APPROFITTATE DI OGNI OPPORTUNITÀ - Resident Evil Village spesso vi metterà contro a piccoli gruppi di nemici e, a differenza degli zombi tremolanti del passato, i licantropi si muovono velocemente e vi balzeranno addosso alla prima occasione.

Cercate di usare qualsiasi cosa vi capiti a tiro per rendere lo scontro più equo: i mobili possono essere usati per bloccare delle vie di accesso, mentre i sacchi di farina possono accecare temporaneamente un nemico, dandovi più tempo per mirare e sbarazzarvi di questi fastidiosi nemici.

Molti nemici saranno armati e potranno infliggervi ancora più danni del normale: potete sparargli in una gamba per farli cadere, ritagliandovi qualche secondo di tregua, oppure in un braccio, per disarmarli permanentemente.

L’addestramento ricevuto da Ethan gli permette non solo di bloccare gli attacchi in arrivo, ma tenendo premuto il tasto della parata – anziché limitarsi a premerlo per un attimo – quando un nemico lo colpisce gli farà perdere lo slancio e, se premerete nuovamente il tasto, lo spingerete via stordendolo per un attimo (quanto basta, di solito, per piazzare un colpo alla testa).

Se riscontrate delle difficoltà in fase di mira, cercate di sperimentare con le impostazioni della telecamera e dell’accelerazione dell’inquadratura, direttamente nel menu delle opzioni. Non c'è un'impostazione universale che sia corretta per tutti, dal momento che la sensibilità varia da persona a persona.

ESPLORATE LE AMBIENTAZIONI - Il giallo è il colore più importante, in Village. Non solo indica gli oggetti con cui si può interagire, ma permette di scovare più facilmente la strada per proseguire o gli oggetti e le aree nascoste.

Casse da distruggere, scale, interruttori e persino le gabbie per gli uccelli sono macchiate di giallo e, se vedete una fune gialla a terra, potrebbe condurvi a una pozza d’acqua dove poter pescare qualche pesce.

SFRUTTATE IL VOSTRO INVENTARIO - L'inventario funziona in maniera diversa rispetto ai precedenti capitoli della serie. Per quanto possa avere uno stile simile a quello di Resident Evil 4, non dovrete preoccuparvi di far spazio a chiavi o materiali vari.

Tenetelo a mente e agguantate tutta la polvere da sparo, l’erba e le risorse che riuscite a trovare – se temete di finire lo spazio nell’inventario, aspettate di aver bisogno di cure o di dover caricare un salvataggio, prima di costruire qualche oggetto.

Sempre a proposito di inventario, troverete via via nuove pistole e fucili da usare. Se vi accorgete di preferire le nuove, non abbiate paura di vendere le vecchie al Duca per racimolare qualche spicciolo e liberare un po’ di spazio. Pagherà di più per delle armi già migliorate. Detto questo, se pensate di vendere una delle vostre armi, ricordatevi prima di usare tutte le munizioni rimanenti nel caricatore. Fate valere ogni proiettile!

Una delle cose che porta via spazio nell’inventario è la carne di animale e di pesce che potrete accumulare nel corso dell’avventura. Potete sbloccare potenziamenti permanenti grazie al Duca, offrendogli abbastanza ingredienti; la buona notizia è che non dovete darglieli tutti assieme! Lasciategliene un po’ per volta, così da fare un po’ di spazio nell’inventario.

OCCHIO AI TESORI - Ci sono molti tesori da scovare, in Resident Evil Village, ma ricordatevi di studiarli uno a uno. Alcune volte i tesori possono avere più valore se combinati tra loro, quindi aspettate di aver raccolto tutte le parti anziché vendere un cimelio incompleto.

Alcuni tesori sono più difficili da trovare rispetto ad altri, quindi cercate con attenzione in ogni angolo. Se vedete una sezione di muro o soffitto brillare, abbattetela per mettere le mani sui cristalli. Potete anche sentire il rumore sinistro delle gabbie per uccelli mosse dal vento: sfruttate questo indizio per individuarle.

IMPARATE A CONOSCERE IL VILLAGGIO - Farete ritorno varie volte al villaggio, nel corso dell’avventura, ma sarà diverso ogni volta. Ricordatevi di passare al setaccio le zone già esplorate per individuare nuovi nemici, animali o percorsi che non erano presenti in precedenza.

A differenza del villaggio, ci sono certe aree del gioco dove non potrete far ritorno, per varie ragioni. Alcune di queste sono piccole, come la casa di Luiza, mentre altre possono essere ben più vaste – non le elencheremo qui per evitare spoiler, ma ricordatevi sempre di dare un’ultima occhiata a una zona prima di andarvene, per evitare di perdere per sempre dei tesori di valore o degli oggetti utili.

