Capcom punta su Monster Hunter e Ace Attorney: tutti gli annunci dell'E3 2021

Ci si aspettava qualche guizzo in più dall'evento di Capcom all'E3 2021: durante lo showcase digitale, che ha intrattenuto i fan per poco meno di mezz'ora, l'azienda nipponica si è limitata infatti a una manciata di annunci legati ai giochi in arrivo nelle prossime settimane, rimandando a un futuro appuntamento per scoprire di più sul misterioso Pragmata o sul nuovo capitolo di Street Fighter .

La prima parte dell'evento è stata dedicata a Resident Evil Village, il più recente capitolo della serie survival horror: il producer Tsuyoshi Kanda ha confermato che, dopo la grande richiesta da parte della community, il team giapponese è già impegnato sulla realizzazione di un DLC che amplierà la storia (e che sarà probabilmente legato al personaggio di Lady Dimitrescu). Lo sviluppo, però, è appena iniziato: coloro che desiderano ingannare l'attesa potranno concentrarsi sul comparto multiplayer Re:Verse, la cui uscita è fissata al prossimo mese.

L'attenzione si è poi spostata su Monster Hunter: Capcom ha mostrato un nuovo trailer della storia di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, prima di confermare l'arrivo di una versione dimostrativa per il 25 giugno e di un update gratuito che espanderà l'esperienza di gioco: appuntamento al 15 luglio. Sempre restando in tema di mostri e cacciatori, il team ha confermato che Monster Hunter Rise potrà contare su tutta una serie di aggiornamenti e collaborazioni a partire dal 18 giugno: in programma nuovi contenuti su base mensile.

Prima di concludersi con un approfondimento sullo stato della divisione eSports, Capcom ha offerto uno sguardo a The Great Ace Attorney Chronicles, nuovo capitolo della saga investigativa che vedrà anche una personalissima reinterpretazione del mito di Sherlock Holmes. Il team ha presentato due delle meccaniche che faranno parte di quest'episodio, tra un sistema di deduzioni e una meccanica di analisi delle testimonianze in tribunale che promettono di creare un'esperienza assai intrigante.

Niente da fare, quindi, per coloro che attendevano qualche sorpresa in più: dal rifacimento di Resident Evil 4, avvolto ancora nel mistero, all'attesissimo Pragmata, che potrebbe però tornare a mostrarsi quando Sony deciderà di organizzare un nuovo State of Play dedicato alle novità in uscita su PlayStation 5, così da rispondere allo scoppiettante showcase Xbox & Bethesda tenuto da Microsoft nei giorni scorsi.

