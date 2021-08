La serie Resident Evil , con protagonista Milla Jovovich , ha raggiunto le sei pellicole proiettate al cinema, da Resident Evil del 2002 a The Final Chapter del 2016. Eppure, la serie survival horror per eccellenza, nata su PlayStation nel 1996 e poi portata Sega Saturn e PC, ha ancora molto da dire, specialmente sulle sue origini.

In un’intervista a IGN il regista di questo “riavvio”, Johannes Roberts, ha infatti spiegato come la nuova produzione intenda tornare alle radici horror della saga, abbandonando il sapore fantascientifico della serie di film che l’hanno preceduta. “Io volevo tornare alle fondamenta horror del gioco, spaventare, creare quel tipo di atmosfera, invece di puntare tutto sull’azione. Penso che anche i fan del gioco la pensino così, vogliono vedere i personaggi storici e le ambientazioni che conoscono, e pensare che il film sia più coerente con il mondo dei videogiochi, quindi abbiamo scelto di prendere questa direzione”, ha spiegato Roberts.

E così nel film, invece di un’eroina che non abbiamo mai visto nei videogiochi, torneranno in un cast allargato - e tutti protagonisti - gli amatissimi Chris e Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Albert Wesker, Jill Valentine, Lisa Trevor e tanti altri, con un cast che si è distaccato dalla verosimiglianza estetica per cercare di andare al cuore dei personaggi.

“Penso che spesso, nei film adattati dai videogiochi, si faccia l’errore di cercare attori che somiglino visivamente ai personaggi - dandogli il taglio di capelli giusto e abiti identici - ma senza provare davvero a dare al pubblico un’esperienza diversa […] Penso di aver già detto che una delle trappole di un film tratto da un videogioco sia quella di realizzare qualcosa che sembra una gigantesca versione cosplay del gioco.

I fan della saga dovrebbero stare tranquilli, visto che Capcom è stata coinvolta direttamente e ha lavorato a stretto contatto con la produzione, inoltre il regista - da fan di Resident Evil - si è lasciato ispirare proprio dai primi due videogiochi della serie. “Ogni volta che dovevamo decidere qualcosa sui personaggi, le creature e le location tornavamo sul gioco: è stata la nostra stella polare. Ogni personaggio, ogni creatura arriva dal gioco, e quindi ho voluto essere il più fedele possibile”.

Intrigati? Beh, non manca molto all’uscita del film: dovremo attendere fino a novembre, ma poi potremo ammirare questa storia delle origini di Resident Evil sul grande schermo.