Videogiochi: James McAvoy gioca così tanto a Oblivion da decidere di distruggere il disco

Tutti abbiamo avuto almeno un gioco nella nostra vita che ci ha portati a consumare ogni ora di riposo, presi dalla smania di poterlo completare. Per l’attore scozzese James McAvoy nel 2006 quel gioco è stato The Elder Scrolls IV: Oblivion . La sua passione per il gioco di ruolo open-world di Bethesda è diventata un’ossessione al punto che l'attore ha dovuto bruciarne il disco .

L’attore, meglio conosciuto per il suo ruolo del giovane Professor Xavier nei film che narrano le vicende della nuova generazione degli X-Men di Marvel, sta ora vivendo un momento d’oro anche anche grazie al suo ultimo ruolo nel videogioco di Annapurna Interactive 12 Minutes, assieme ai colleghi William Dafoe (Spider-Man) e Daisy Ridley (Star Wars).

Proprio durante un’intervista in cui gli era stato chiesto del gioco e del suo passato da giocatore, ha rivelato come nel 2006 fosse tanto affascinato da Oblivion da aver iniziato ad avere seri problemi di dipendenza durante le riprese del film Becoming Jane. "Sono stato costretto ad andare a letto alle 10 di sera, perché mi alzo alle 6 ogni mattina", ha detto McAvoy. "Avevo tonnellate di battute da memorizzare, ma sono rimasto sveglio fino alle quattro del mattino solo per giocare a Oblivion".

Alla fine, le lunghe sessioni di gioco della star durante le riprese sono diventate così intense che ha iniziato a giocare alle 8 di sera e non si è fermato fino alle alle prime luci del mattino seguente, 10 minuti prima che l’auto della troupe passasse a prenderlo per iniziare le riprese. È stato a quel punto che McAvoy ha capito che doveva fare qualcosa di drastico. Così ha tirato fuori il disco dalla console Xbox 360, ha acceso la sua stufa e ha distrutto il disco di installazione di Oblivion. “Ho semplicemente messo il disco dentro e l'ho guardato bruciare e sciogliersi”, ha raccontato. “ Poi mi sono detto: 'Bene, abbiamo finito, è finita, mai più!'”.

Dopo questa esperienza, l'attore è rimasto lontano dai videogiochi per quasi un decennio. Ma alla fine, il suo amore per il calcio e il suo giovane figlio hanno riacceso la vecchia fiamma con FIFA. Da allora lui e i suoi amici hanno ricominciato a giocare durante la pandemia come un modo per restare connessi e divertirsi anche se separati a causa della quarantena. “Adesso chattiamo ogni due o tre notti, giocando a Warzone e parliamo della vita, dell'amore, di tutto mentre veniamo assolutamente annientati da bambini di 12 anni di altri paesi”.

