Sonic 2 , il sequel del film basato sulla celebre saga videoludica, accoglie nel cast un attore di tutto rispetto: stiamo parlando di Idris Elba , che ha recitato in American Gangster , Prometheus , la trilogia di Thor , La Torre Nera e, più recentemente, in The Suicide Squad: Missione Suicida . Questa volta veste i panni virtuali del nemico, e poi compagno, di Sonic prestando la voce a Knuckles .

Apparso per la prima volta come antagonista in Sonic The Hedgehog 3, è poi diventato il compagno storico di Sonic e un personaggio giocabile nel gioco successivo Sonic & Knuckles. Col tempo, l’echidna si è trasformato in un’icona della serie, al punto da trovare posto anche in Sonic 2, che punta a raggiungere, se non addirittura superare, il sorprendente successo avuto dal film originale.

In Sonic 2, Knuckles si unisce inizialmente al Dr. Robotnik alla ricerca del Chaos Emerald, sebbene sia probabile che poi deciderà di appoggiare la causa di Sonic. Al momento non ci sono altre informazioni riguardo il suo coinvolgimento nella storia ma l’immagine pubblicata sui social dallo stesso Idris Elba non lascia dubbi sulla sua partecipazione.

