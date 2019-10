Resident Evil e Silent Hill stanno per tornare, ma non come ve l'aspettereste

Quelle di Silent Hill e Resident Evil sono due delle serie di videogiochi horror più amate di sempre. Con l'avvicinarsi di Halloween, sembra che le due case di sviluppo, Konami e Capcom , si stiano dando da fare per riproporre i due franchise, in maniera però tutt'altro che convenzionale. I due giochi saranno infatti protagonisti di nuove avventure che tuttavia resteranno privilegio di pochi fan.

Resident Evil 7: biohazard, apprezzatissimo settimo capitolo della saga, avrà un prequel esclusivamente in realtà virtuale che ci riporterà in Louisiana al cospetto di Jack Baker, patriarca della famiglia Baker di Dulvey, tentando ancora una volta di fuggire sani e salvi.

Sfortunatamente, gli unici a poterne assaporare 40 minuti di tensione e adrenalina saranno i giocatori giapponesi che si riuniranno il 26 ottobre al The Plaza Capcom Ikebukuro VR-X di Tokyo, dove verrà allestito un apposito booth per provare in modalità cooperativa (da due a quattro giocatori) la nuova avventura Walkthrough the Fear, che si ricollegherà alla storia di Resident Evil 7. I fan del survival horror sperano che in futuro Capcom decida di allargare la distribuzione di questo titolo anche al mercato occidentale.

Notizie ancor meno incoraggianti provengono invece da Konami: l'azienda ha più volte manifestato la volontà di riportare in vita la serie Silent Hill, ma finora i progetti non si sono mai concretizzati. Stando a quanto riportato da Yahoo Finance, la software house ha approvato un'idea inusuale che trasformerà il brand in una... slot machine. Il gioco, chiamato Silent Hill Escape, proporrà la classica esperienza da casinò ma includendo i personaggi, gli oggetti e i suoni caratteristici della saga.

La slot machine del gioco sarà mostrata la prossima settimana in occasione del Global Gaming Expo di Las Vegas, mentre si spera che la serie possa tornare già dal prossimo anno in una veste più tradizionale, magari proprio per l'arrivo delle console di nuova generazione come PS5 e Xbox Scarlett.

