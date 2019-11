Resident Evil 3: l'incubo pronto a tornare in un remake l'anno prossimo

Lo scorso gennaio, Capcom lanciava sul mercato il remake di Resident Evil 2 , storico survival horror per la prima PlayStation che fu pubblicato nel 1998, e ha fatto registrare un successo considerevole che gli è valsa la nomination tra i migliori giochi dell'anno ai prossimi The Game Awards . Ora, la software house giapponese punta a ripetersi con un nuovo remake, questa volta dell'intramontabile Resident Evil 3: Nemesis .

Stando ad alcune indiscrezioni, il rifacimento sarebbe in piena fase di sviluppo e potrebbe esordire durante il 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. C'è chi sostiene che Capcom possa già svelarlo proprio durante la "notte degli Oscar" dei videogiochi che si terrà a dicembre.

In ogni caso, il lancio di Resident Evil 3 Remake il prossimo anno darebbe all'azienda nipponica tutto il tempo necessario per continuare a lavorare con calma all'ottavo capitolo canonico, che a questo punto potrebbe arrivare nel 2021 solo su PC e console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox One.

