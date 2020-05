Resident Evil 3: Jill Valentine incontra God of War in una mod

Sin dalla sua uscita all'inizio dello scorso aprile, Resident Evil 3 ha ricevuto una moltitudine di mod sviluppate dagli utenti, così come era stato per il remake del suo predecessore . La maggior parte di queste permettono ai giocatori di cambiare l'aspetto estetico dei personaggi in-game, come quella sviluppata ultimamente da Marcos RC che ritrae la sexy agente speciale della S.T.A.R.S. Jill Valentine nei panni di Kratos in God of War .

Nel tweet con cui il creatore ha pubblicato le immagini della mod, è chiaro come il design sia un mix perfetto tra la vecchia e la nuova versione di Kratos.

Jill indossa infatti il pauldron di pelliccia che compare nel gioco del 2018, così come i tatuaggi e le bende sulle braccia (eccezion fatta per la folta barba e la testa rasata che non avrebbero sicuramente donato alla protagonista).

Inoltre, Jill veste la gonna da battaglia che Kratos indossava nelle avventure precedenti. Le immagini non rivelano nulla dalla vita in giù, quindi non è chiaro quale tipo di calzature indossi l'agente speciale, ma il risultato complessivo è davvero straordinario e sottolinea come grandi giochi amati dal pubblico possano influenzarsi a vicenda in omaggi come questo.

