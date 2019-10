Resident Evil 2 rivela un insolito boss strarnazzante

Raccoon City è sempre più in pericolo. Non bastava l'apocalisse zombi causata dalla malvagia Umbrella Corporation a dar filo da torcere ai giocatori di Resident Evil 2 : il giovane Alister , un creatore di mod per videogame, ha creato una versione gigante della famosissima oca di Untitled Goose Game , che compare improvvisamente davanti alla povera Claire con fare minaccioso.

La mod non è ancora stata ultimata, ma la versione finale vedrà il simpatico animale starnazzare come nel gioco d'azione di Panic. E non è tutto, visto che nel video pubblicato su Twitter, l'oca indossa persino la famosa fedora del boss di Resident Evil 2, Mr. X.

"Le ho fatto indossare il cappello perché le da un aspetto davvero alla moda" ha affermato Alister. Il simpatico palmipede di Untitled Goose Games non è in ogni caso l'unico special guest del survival horror, che aveva già visto la comparsa di altri personaggi molto amati, come Big Smoke di GTA San Andreas e il Trenino Thomas.

