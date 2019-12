Resident Evil 3: in rete compaiono le foto del remake, ma i fan non sono contenti del nuovo Nemesis

La copertina del remake di Resident Evil 3 mostra i protagonisti Jill Valentine e Carlos Oliveira, entrambi caratterizzati da un nuovo look, mentre sullo sfondo si erge minaccioso l'antagonista principale Nemesis, ed è proprio il nuovo design del villain che ha suscitato le ire di alcuni fan, scontenti dall'aspetto scelto dalla casa giapponese per uno dei nemici più iconici dell'era PlayStation.

In particolare, a far discutere ci pensa il naso di Nemesis, assente nella versione originale, e i brandelli che, messi insieme, davano vita al volto del personaggio, che a detta di alcuni sarebbero meno pronunciati rispetto al design classico.

A contribuire ci pensano degli sticker con la scritta "Caution" ("attenzione", in inglese), aggiunti da Capcom per questa revisione di Nemesis, e dei denti molto più evidenti rispetto a quelli della versione per la prima, storica PlayStation, un aspetto che se vogliamo è anche normale considerando l'opera di restauro e ricostruzione che coinvolge l'intero progetto Resident Evil 3.

Fortunatamente, non tutti i fan hanno criticato il design di Nemesis e c'è chi lo considera ancora più spaventoso di prima, specialmente se si pensa al fatto che la software house nipponica potrebbe deciderlo di renderlo ancora più letale durante il gameplay vero e proprio, magari ispirandosi al personaggio di Mr. X visto nel remake di Resident Evil 2.

Per scoprire maggiori dettagli su Resident Evil 3 Remake non dovremo attendere troppo: l'annuncio potrebbe arrivare in occasione di uno dei prossimi due eventi di spicco, come i The Game Awards 2019 del 12 dicembre o il Jump Festa 2020 del 21 e 22 dicembre, durante i quali Capcom dovrebbe finalmente togliere i veli dal chiacchieratissimo rifacimento di uno dei suoi giochi più amati di sempre.

