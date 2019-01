Resident Evil 2: modalità nascoste, codici e segreti del remake

Ci sono alcune armi speciali che potrete ottenere in Resident Evil 2 Remake - e ognuna di queste avrà proiettili illimitati o, in alternativa, non si romperà mai.



- Coltello da combattimento infinito - distruggete tutti i giocattoli di Mr. Racoon.

- Samurai Edge infinita (Pistola) - completate il gioco a difficoltà standard con grado S.

- LE-5 infinita (Mitraglietta) - completate il gioco a difficoltà hardcore con grado S.



Ottenere queste armi non è un compito facile. Per guadagnare una S occorre portare a termine la storia in tempo record: a difficoltà standard, entro 3 ore e mezza (3 ore per la Nuova partita (2)), mentre a difficoltà Hardcore in sole 2 ore e mezza (oppure 2 ore per la Nuova partita (2)). L’unica variabile che conta per raggiungere questo risultato è il tempo – ma ricordatevi che non potrete arrivare al grado S a difficoltà Assistita.



Una precisazione importante: il cronometro virtuale si ferma se mettete in pausa il gioco, ma se verrete sconfitti e sceglierete di continuare a giocare, il tempo non ripartirà dall’ultimo checkpoint. Per risparmiare tempo, meglio tornare al menu principale e caricare di nuovo l’ultimo salvataggio.



Combinazioni delle casseforti e altri codici



Questo elenco vi permetterà di aprire tutte le enigmatiche serrature sparse nel gioco, permettendovi di raccogliere qualche oggetto extra.



- Statua del Leone (Scenario A Leon/Claire): Leone, Ramoscello, Aquila

- Statua del Leone (Scenario B Leon/Claire): Corona, Fiamma, Uccello in Volo

- Scrivania ufficio Ala Ovest: lucchetto sinistro NED, lucchetto destro MRG

- Cassaforte Ufficio Ala Ovest: 9 sinistra, 15 destra, 7 sinistra

- Statua dell'Unicorno (Scenario A Leon/Claire): Pesce, Scorpione, Acquario

- Statua dell'Unicorno (Scenario B Leon/Claire): Gemelli, Bilancia, Verme

- Armadietto Docce (2F Stazione di Polizia): CAP

- Armadietto 3F (Stazione di Polizia) – Sinistra 9, Destra 15, Sinistra 7

- Statua della Vergine (Scenario A Leon/Claire): Donna, Arco, Serpente

- Statua della Vergine (Scenario B Leon/Claire): Ariete, Arpa, Uccello

- Cassaforte Sala d'Attesa: 6 sinistra, 2 destra, 11 sinistra

- Armadietto Sala di Controllo (Fogne): SZF

- Cassaforte Vasca di Trattamento (Fogne): 2 destra, 12 sinistra, 8 destra

- Pannello nella Sala di Controllo della Serra, Codice 1 (Scenario A Leon/Claire)***: 3123

- Pannello nella Sala di Controllo della Serra, Codice 1 (Scenario B Leon/Claire)***: 2067

- Pannello nella Sala di Controllo della Serra, Codice 2 (Scenario A Leon/Claire)***: 2048

- Pannello nella Sala di Controllo della Serra, Codice 2 (Scenario B Leon/Claire)***: 5831



***: sono indicati i corrispettivi su tastierino numerico standard dei simboli che trovate sul Pannello di Controllo in gioco.



Easter Egg: foto di Rebecca Chambers



Nell'Officina delle Fogne troverete un rullino chiamato "Hiding Places" da sviluppare per trovare un potenziamento per la Mitragliatrice di Claire o la Lightining Hawk di Leon in un punto, e degli Aghi Elettrici per Claire o Combustibile per Lanciafiamme per Leon. L'unica Camera Oscura è nella Stazione di Polizia.



Per tornare indietro dovete raggiungere la Sala Pausa Dipendenti, spostare l'armadietto per rivelare l'ascensore nascosto dietro, salire e seguire la strada fino alle Scale Sotterranei. Da qui potete ricongiungervi alla Stanza Segreta sotto la Statua della Dea. Se siete nello Scenario A, avrete bisogno dell'Attrezzo per aprirlo di nuovo, mentre nello Scenario B sarà rimasto aperto.



Sviluppati i rullini dovete andare nell'Ufficio S.T.A.R.S. al 2F e nello studio del capitano, interagire con la scrivania per trovare il primo oggetto (assieme a un altro rullino). Il secondo oggetti si trova invece nella Sala Conferenze al 1F, nel cassetto di un tavolo in fondo a sinistra.