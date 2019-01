Resident Evil 2 a quota tre milioni in tutto il mondo, svelato il primo DLC

Nel frattempo, Capcom ha annunciato l'arrivo di un DLC gratuito per Resident Evil 2 intitolato The Ghost Survivors, che ci metterà nei panni di alcuni personaggi che hanno perso la vita nella campagna principale del survival horror in una sorta di realtà alternativa, ambientata al di fuori della stazione di polizia. Tra questi, ci saranno Robert Kendo, protagonista dell'episodio No Time to Mourn, e la figlia del sindaco di Raccoon City Katherine Warren in Runaway.



Questo DLC sarà disponibile a partire dal 15 febbraio per tutte le versioni PC e console di Resident Evil 2, e potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da chiunque fosse in possesso del remake. Per maggiori informazioni sul gioco, non perdete la nostra recensione di Resident Evil 2.