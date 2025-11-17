Rockstar rilancia Red Dead Redemption su console e dispositivi mobile

Aspettando l'uscita di Grand Theft Auto VI, lo studio ripropone la sua avventura su PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series e persino su dispositivi mobile
© Ufficio stampa
Pochi giorni dopo il rinvio di Grand Theft Auto VI, atteso tra circa un anno sul mercato, Rockstar Games ha annunciato l'uscita di una nuova versione di Red Dead Redemption per console di ultima generazione e dispositivi mobile: il videogioco western del 2010 e la sua espansione Undead Nightmare saranno disponibili dal 2 dicembre su nuove piattaforme, per permettere a chiunque di vivere l'avventura di John Marston.
Secondo capitolo della serie Red Dead dopo l'esperimento di Red Dead Revolver del 2004, Redemption arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, oltre che su smartphone e tablet compatibili dotati di sistema operativo iOS e Android.
Le nuove edizioni per PS5 e Xbox Series X/S offriranno una risoluzione fino a 4K e una fluidità di 60 fotogrammi al secondo, con una qualità dell'immagine migliorata rispetto alla versione attualmente disponibile tramite retrocompatibilità e il completo supporto alla tecnologia HDR, che offrirà colori molto più accesi e realistici su schermi e televisori compatibili. Su Nintendo Switch 2, invece, il gioco girerà a 60 fps con HDR, supporto a DLSS e controlli opzionali tramite la modalità "mouse" del nuovo Joy-Con 2. Le versioni per dispositivi mobile proporranno invece dei comandi ottimizzati per gli schermi "touch".
Chi già possiede Red Dead Redemption su PlayStation 4, Nintendo Switch o nella versione digitale retrocompatibile per Xbox One potrà effettuare l'aggiornamento alla versione corrispondente per le nuove console in veste gratuita, mantenendo tutti i progressi di gioco già raggiunti. Gli abbonati a GTA+ avranno accesso alle versioni console senza costi aggiuntivi, mentre l'edizione per PS5 entrerà a far parte del catalogo di PlayStation Plus e sarà accessibile gratuitamente dai membri abbonati al servizio.
© Ufficio stampa
Originariamente pubblicato su PS3 e Xbox 360, Red Dead Redemption è ben presto diventato una delle proprietà intellettuali più amate e riconoscibili di Rockstar Games. Il suo ritorno in versione aggiornata arriva mentre la società ha rinviato per l'ennesima volta l'uscita del suo attesissimo Grand Theft Auto VI, previsto originariamente a fine 2025 e rinviato una prima volta al mese di maggio 2026 prima di essere nuovamente rimandato al 19 novembre 2026.
Nel frattempo, la software house è finita nel mirino del sindacato britannico Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB) in seguito al licenziamento di alcuni dipendenti, che secondo lo studio sono stati allontanati dopo aver "spifferato" segreti aziendali senza autorizzazione. Stando alle parole del sindacato, invece, tutti i dipendenti licenziati facevano parte dell'organizzazione: l'ente IWGB ha depositato un ricorso legale contro Rockstar, che al momento ha preferito non commentare pubblicamente la vicenda.