Red Dead Redemption 2 si aggiorna, tante novità per la modalità online

Rockstar Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Red Dead Online , la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 che abbandona la fase beta introducendo una serie di nuovi contenuti e attività per i possessori del gioco. Tra questi, spiccano le missioni cooperative e Free Roam , che permetteranno di esplorare il selvaggio West creato dagli autori di GTA esplorando nuove storie e incontrando alcune vecchie conoscenze viste nella trama principale.

Tra le novità più interessanti per coloro che amano lasciarsi trasportare dall'atmosfera western, spiccano i tavoli da poker: questa modalità permetterà di recarsi ai saloon di Blackwater, Saint Denis, Tumbleweed e alla stazione di Flatneck per sfidare altri cinque giocatori a Texas Hold ‘Em.



Non mancano eventi dinamici e la nuova modalità Overrun Showdown, disponibili gratuitamente per tutti i possessori del gioco. A seguire il trailer che svela tutte le novità previste nel nuovo update di Red Dead Online, in attesa di ulteriori aggiornamenti che introdurranno nell'ecosistema online un vero e proprio sistema di progressione ruolistico per il proprio alter ego.