Rockstar Games annuncia le date di Red Dead Online

Ecco le date ufficiali per tutti gli altri utenti:



- Dal 28 novembre (ore 14:30): tutti coloro che hanno giocato a Red Dead Redemption 2 il 26 ottobre;

- Dal 29 novembre (ore 14:30): tutti coloro che hanno giocato a Red Dead Redemption 2 tra il 26 e il 29 ottobre;

- Dal 30 novembre (ore 14:30): tutti i possessori di Red Dead Redemption 2.



Tra le attività disponibili, oltre alla caccia e alla pesca, ci sarà possibilità di ingaggiare combattimenti contro altri giocatori online o creare delle "gang" improvvisate con cui andare alla scoperta del selvaggio West.



In attesa di scoprire tutte le sorprese in serbo da Rockstar Games, vi lasciamo alla nostra recensione di Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 e al video in cui il nostro Ualone vi spiega i cinque motivi che rendono il gioco un vero e proprio capolavoro.