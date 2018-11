Red Dead Redemption 2, Youtuber picchia le femministe: è polemica

Se c’è una cosa che ha sempre contraddistinto le produzioni di Rockstar Games è la libertà . Libertà di affrontare i suoi mastodontici giochi in modo personale, e di svolgere azioni anche discutibili e moralmente riprovevoli . Succedeva nei vari capitoli della serie Grand Theft Auto e succede anche nel nuovo capolavoro della casa dei fratelli Houser, Red Dead Redemption 2 . Con qualche conseguenza inaspettata. L’ambientazione del gioco, come è noto, è quella di un selvaggio West che all’alba del 1900 sta profondamente cambiando. Spariscono le bande, braccate dagli sceriffi e dai temibili mercenari della Pinkerton, la tecnologia comincia a colonizzare grandi spazi un tempo immacolati, e anche a livello sociale le cose stanno cambiando. Lo si nota in particolare a partire da una missione del terzo capitolo del gioco, in cui vengono introdotte le suffragette : donne che combattono per avere parità, che si impegnano in manifestazioni per poter reclamare il loro diritto al voto .

Arthur Morgan le incontra, e come in gran parte delle interazioni proposte dal gioco, starà a lui, alter-ego digitale del giocatore che lo controlla, decidere come agire. E alcuni lo hanno fatto in modo piuttosto discutibile.



In particolare, ha colpito il video dello youtuber Shirrako: passeggiando per Saint Denis, dopo un dialogo con un’attivista, ha pensato bene di mascherarsi e di colpirla con un pugno, per poi inseguirla, prenderla al lazo e portarla nelle paludi per darla in pasto a un coccodrillo. Non contento, si è poi accanito sul cadavere digitale, prendendolo a calci, incurante del fatto che gli sceriffi gli stavano già sparando addosso.



Il video ha rapidamente raggiunto numeri impressionanti: più di un milione di visualizzazioni, al punto che Shirrako stesso, nei commenti, ha ipotizzato di poter creare una serie di video sui "diversi modi per uccidere personaggi antipatici", procedendo con altre azioni nei confronti della povera femminista, che in un altro caso è stata lanciata, legata come un salame, nel pozzo di una miniera.