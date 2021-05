Ratchet & Clank: Rift Apart testimonia l'impegno di PlayStation sul fronte dell'accessibilità

Dopo The Last of Us: Parte 2 e Marvel's Spider-Man: Miles Morales , continua l'impegno da parte di Sony e PlayStation nella realizzazione di esperienze videoludiche più accessibili e inclusive, così da rendere il mondo dei videogame fruibile anche per persone affette da disabilità visiva, udivita, motoria e cognitiva . Il colosso giapponese, in collaborazione con gli sviluppatori di Insomniac Games , hanno lavorato alacremente per assicurarsi che tutti potessero godere della prossima esclusiva PS5, Rachet & Clank: Rift Apart .

Partendo da quanto fatto in Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il team di Rift Apart hanno proposto una serie di opzioni di accessibilità con cui adattare l'esperienza di gioco alle esigenze di chiunque: dalle opzioni di contrasto, che sono progettate per far risaltare le informazioni chiave presenti nello scenario anche per giocatori non vedenti o ipovedenti, fino al background ad alto contrasto, che desatura lo sfondo al fine di lasciare colorati solo i nemici o gli oggetti con cui è possibile interagire.

IGN

Tra le opzioni di personalizzazione ci sarà la possibilità di colorare le sagome dei protagonisti, dei nemici e dei boss al fine di garantire una più semplice identificazione delle informazioni.

Ma non è tutto: Insomniac Games hanno inserito un sistema di scorciatoie, simile a quello di Spider-Man: Miles Morales, che consente di gestire più rapidamente le armi e persino di assegnare una velocità (70%, 50% e 30%) ai pulsanti di scelta rapida, rallentando così il gioco all'occorrenza per avere possibilità di reagire secondo le proprie possibilità motorie.

IGN

Tra le opzioni previste dagli sviluppatori ci sono anche alcune personalizzazioni delle armi di Rift Apart, scegliendo tra tre diverse modalità di fuoco (Standard, Premuto, Attiva/Disattiva) per adattare al meglio il sistema di controllo.

Questa e tante altre funzionalità inclusive faranno parte del pacchetto di Ratchet & Clank: Rift Apart, il cui debutto è previsto in esclusiva su PS5 il prossimo 11 giugno, ma il team di sviluppo assicura che la tecnologia concepita per l'accessibilità sarà trasferita anche ai prossimi progetti dello studio, così da raggiungere lo scopo che l'azienda si è prefissata da tempo: arricchire la vita di tutti i giocatori e offrire esperienze ludiche più inclusive che mai.

