Rainbow Six Pro League: le finali di Milano saranno trasmesse in diretta

Nella due giorni del 18 e 19 maggio le migliori otto squadre del torneo si incontreranno per contendersi il titolo di campioni del mondo e un montepremi di 275.000 dollari.



Un evento che è andato sold out nel giro di pochi giorni, ma che potrà essere seguito anche da casa grazie alla trasmissione in diretta streaming che partirà alle 12:30 di sabato 18 maggio sul canale Twitch ufficiale di Rainbow Six.



Dopo la cerimonia di apertura, la gara inizierà con i quarti di finale, mentre domenica 19 maggio seguiranno le semifinali, che vedrà l'annuncio della prossima Operazione di Rainbow Six Siege, e la finalissima, che concluderà l'intera nona stagione di gare Pro League e incoronerà il campione stagionale.



Presentata da Matt Andrews sul palco e Ghassan Finge come host, insieme a una serie di eccellenti analisti e commentatori, la gara comicerà con il seguente tabellone:



- Fnatic (Asia-Oceania) contro NORA-Rengo (Asia-Oceania)

- Team Empire (Europa) contro DarkZero Esports (Nord America)

- LeStream Esport (Europa) contro FaZe Clan (America latina)

- Immortals (America latina)contro Evil Geniuses (Nord America)



Vi lasciamo al trailer che celebra l'inizio dell'evento, buona visione!