PUBG Mobile dà il benvenuto a Leo Messi con la Global Chicken Cup

Oltre a un restyling delle mappe, che coinvolgerà sia Erangel che gli scenari Aftermath e Livik, gli sviluppatori aggiungeranno una serie di minigiochi a tema per celebrare lo sport più amato del mondo, permettendo ai giocatori di ottenere nuove ricompense speciali.

In occasione della Global Chicken Cup di PUBG Mobile, la mappa di Erangel accoglierà un parco a tema calcistico con vari campi in cui cimentarsi in palleggi e tiri a rete, con attività da completare per sbloccare nuovi oggetti ed equipaggiamenti per personalizzare il proprio aspetto. Non mancheranno eventi social e rifornimenti da sbloccare segnando dei gol, in aggiunta a un mezzo di trasporto che trasformerà ogni personaggio in una palla che i propri alleati potranno calciare a distanza per nuove strategie di combattimento.

L'aggiornamento andrà infine a celebrare la carriera del leggendario Leo Messi attraverso una serie d'iniziative, attività e modalità di gioco che coinvolgeranno tutte e tre le mappe di PUBG Mobile, inclusa Aftermath: questo scenario subirà una revisione completa per accogliere tante novità in termini di armi, armature, energy system e meccaniche di gioco.

