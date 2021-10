Project Galileo: c'è anche Luca Ward nell'ambizioso "Dark Souls italiano"

È stato uno dei protagonisti del Tokyo Game Show 2021: Project Galileo , il soulslike italiano, è stato svelato durante l'ultima edizione della fiera videoludica giapponese con una serie di artwork e un suggestivo teaser che ha confermato l'ambizione del team milanese Jyamma Games , pronto ad avvalersi di collaborazioni importanti come quella del doppiatore Luca Ward e del "veterano di Souls", il content creator Sabaku no Maiku .

Svelato lo scorso aprile, Project Galileo è un gioco di ruolo dalle tinte action che si ispira al filone dei cosiddetti "soulslike" di From Software: capitanato da Giacomo Greco, fondatore del team di sviluppo lombardo, il videogame si è mostrato debuttato al Tokyo Game Show 2021 doppiato da Luca Ward, che in passato aveva prestato la sua voce per i personaggi di Sam Fisher (Splinter Cell) e Johnny Silverhand (Cyberpunk 2077). Ward ci introduce all'ambientazione di Project Galileo, che tenta di reinterpretare in chiave fantasy la storia e il foklore della nostra penisola.

Tale direzione artistica appare assai evidente nelle immagini promozionali condivise durante la kermesse nipponica, con richiami culturali che rispecchiano le peculiarità e sfumature del Bel paese impreziosendole con elementi fantasy che sembrano sposarsi alla perfezione con il genere dei souslike. Lo scopo della software house è di "riprodurre un mondo estremamente vario, arricchito con richiami culturali anche di un passato ancestrale, che mantenga tutta la sua credibilità", e non è un caso che alcuni elementi, come le tecniche di combattimento del manuale di scherma Flos Duellatorum, siano inseriti nel gameplay per omaggiare la tradizione del territorio.

L'azienda ha scelto di affidare il comparto audio ad Aram Shahbazians, compositore e sound designer noto per aver lavorato a Cyberpunk 2077, Redout e Song of Horror. "Siamo ben consapevoli della complessità del compito che abbiamo deciso di affrontare", si legge nella nota stampa. "Non solo vogliamo essere fedeli alle nostre radici, ma vogliamo ritrarle al mondo in una forma nuova, selvaggia ed eccezionale, ritagliandoci un posto nella cultura globale del gioco con un progetto che cambierà per sempre il modo in cui la gente percepisce l'Italia e il folklore italiano".

Per assicurarsi che il gioco non sia soltanto bello da vedere, ma anche divertente da giocare, Jyamma Games ha scelto di affidarsi all'esperienza di Michele "Sabaku no Maiku" Poggi, che è stato ingaggiato nel ruolo di Souls Veteran QA per offrire un feedback sul gameplay e fornire indicazioni su come rendere Project Galileo all'altezza dei soulslike più amati.

