Primo trailer per il gioco in realtà aumentata di Harry Potter

Dopo il successo di Pokémon GO, gli sviluppatori di Niantic stanno lavorando a un nuovo videogioco in realtà aumentata dedicato al mago Harry Potter, la celebre saga nata dalla penna di J.K. Rowling.



Il progetto, intitolato Harry Potter: Wizards Unite, permetterà di sfruttare il proprio cellulare per trasformare le ambientazioni del mondo reale in scenari di gioco, lanciando incantesimi e incontrando animali fantastici con cui interagire.



In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco, Warner Bros. ha mostrato il primo teaser trailer che conferma l'arrivo su dispositivi mobile nel 2019, annunciando l'apertura delle pre-registrazioni sul sito ufficiale di Harry Potter: Wizards Unite.